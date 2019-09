Estão abertas as inscrições para alistamento de jurados do ano de 2020 para Comarca de Salinas. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 14 de setembro e 27 de outubro de 2019, das 12h às 18h, na direção do fórum Desembargador Dario Lins, localizado na praça João Pessoa, 18, Centro.

Mais informações no EDITAL