Dois garimpeiros morreram soterrados, na noite desta quarta-feira (17), após deslizamento de terra em uma mina de extração de pedras preciosas na zona rural de Rubelita, no Norte de Minas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, de 63 e 68 anos, estavam no interior da estrutura extraindo água-marinha, uma variedade do mineral berilo, quando as paredes laterais, com alturas de quatro e sete metros, cederam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares desconfiaram que pudesse ter acontecido algo quando os homens não retornaram para casa no horário habitual, por volta de 16h30.

A filha de um deles foi até o local onde trabalhavam e percebeu o deslizamento das bordas da mina.

Os trabalhos de buscas começaram ainda na noite de quarta-feira e continuaram pela madrugada desta quinta-feira, contando com o auxílio de uma retroescavadeira da Prefeitura de Berizal e uma escavadeira hidráulica cedida por uma empresa local.

Equipes do Samu, da Polícia Militar e a Defesa Civil deram apoio durante a ação.

Após quatro horas de buscas, o primeiro corpo foi localizado. O segundo foi achado no início da manhã desta quinta-feira (18), cerca de 5 metros abaixo do solo.