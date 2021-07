O frio tem batido forte na porta dos mineiros nos últimos dias. Uma frente fria fez os termômetros despencarem em todo o Estado. E não foi diferente em Montes Claros.

A cidade habituada a temperaturas superiores a 30 graus tem registrado dias bem frios pela manhã e à noite, e temperatura mais amena na parte da tarde.

“O que temos percebido, juntamente com os dados dos institutos de meteorologia, são os alertas sobre uma frente fria que fez as temperaturas despencarem na região Centro-sul do Brasil, e ela atinge Montes Claros”, afirma Renan Lauton, professor de engenharia da Unimontes.

Segundo ele, o tempo frio e seco é característico do inverno, mas, desde a semana passada tem-se observado uma onda de frio muito intenso. “A temperatura tem chegado a 9 graus pela manhã, com máxima entre 25 e 26 graus durante o dia”,ilustra.

Segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura em Montes Claros variou entre 11,4 e 27,4 graus na segunda-feira.

Ontem, a previsão era de termômetros entre 11 e 27 graus. Para esta quarta-feira, a previsão é de mínima de 12 graus e máxima de 27 graus. A umidade do ar também deve oscilar drasticamente, entre 20% e 90%, segundo o Inmet.



FRIO CONTINUA

A tendência, segundo Lauton, é a de que o frio permaneça por mais uma ou duas semanas. “Até o próximo sábado temos a previsão entre 8 e 9 graus pela manhã e máxima de 25 durante o dia”, estima.

A umidade do ar varia ao longo do dia. “Pela manhã, com o frio, o ar está mais comprimido e a umidade tem ficado em torno de 70%. Geralmente, o período da tarde é mais quente e ela varia em torno de 20%”, explica.



CUIDADOS

Com tanta oscilação de temperatura e de umidade, é muito importante que a população redobre os cuidados com a saúde. É preciso tomar muita água, apesar do tempo frio; se alimentar bem; manter os ambientes da casa e do trabalho arejados. Atenção especial com idosos e crianças.