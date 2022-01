Todas as crianças de 5 a 11 anos de Minas deverão estar com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em fevereiro. A previsão é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. A estimativa inicial era a de que o Estado atingisse todo o público – 1,8 milhão – em março.

“Isso só vai acontecer se os pais e responsáveis entenderem que a vacina é segura e a única saída que nós temos para a pandemia”, afirmou o gestor nesta quinta-feira (27).

Segundo o secretário, o Estado tem 958 mil doses disponíveis de imunizantes para serem aplicados nas crianças. A expectativa é a de que novas remessas de CoronaVac e Pfizer sejam entregues na próxima semana.

Devido à baixa adesão à vacina, Baccheretti fez um alerta aos pais e responsáveis que ainda não levaram os filhos para receber a proteção. “Esperamos que todos entendam que o melhor jeito de proteger o filho e todos da família é vacinando. A nossa expectativa é a de que isso melhore com a conscientização, com as pessoas percebendo que são fake news que falam que a vacina é perigosa”, ressalta Baccheretti.



CORONAVAC

Montes Claros já conseguiu imunizar mil crianças de 5 a 11 anos com as doses pediátricas da Pfizer. Nas redes sociais, o município ressalta que nenhum efeito adverso foi relatado.

A cidade começa agora a aplicar a dose da CoronaVac em crianças de 8 a 11 anos que não sejam imunocomprometidas.

As doses serão disponibilizadas em um ponto a mais, além dos outros três já em operação: na Policlínica Ariosto, de 8h às 11h30 e de 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

No Caic Maracanã, Caic Renascença e Praça de Esportes a vacinação acontece de 8h às 15h, também de segunda a sexta. Nos finais de semana, as doses são aplicadas nas salas de vacina dos shoppings Montes Claros e Ibituruna, das 10h às 20h.

Com a dose da Pfizer, o município está imunizando crianças de 8 anos ou mais sem comorbidades.



INDÍGENAS

Minas Gerais recebeu 2.548 doses da vacina contra a Covi-19 Pfizer pediátrica para o atendimento das crianças indígenas de 5 a 11 anos de idade.

Os dados fornecidos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI MG/ES), referentes a dezembro de 2021, identificaram o quantitativo de 2.316 crianças indígenas nesta faixa de idade em Minas. Com isso, o volume de vacinas distribuídas é suficiente para imunizar 100% desse grupo, informou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) em nota.

“Os municípios que identificarem quantitativo superior ao de crianças indígenas e quilombolas descrito devem realizar a correção das estimativas e solicitar, por meio do Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação no Estado de Minas Gerais (Gamov) do nível regional a complementação do número de doses de forma a assegurar o atendimento integral desses grupos populacionais”, informa a pasta.

Em São João das Missões, município norte-mineiro que abriga a etnia Xakriabá, as doses para atender cerca de 1.400 crianças indígenas já começaram a ser aplicadas.

Dos cerca de 14 mil habitantes do município, 70% correspondem à população indígena, que vivem em 35 aldeias.

No entanto, o número de meninos e meninas vacinados ainda é pequeno: a estimativa da prefeitura é a de que 30 crianças tenham recebido a dose.

Os pequenos precisam ser levados a uma das unidades de saúde da cidade. Apesar da campanha realizada pela prefeitura, a informação é a de que alguns pais ainda estão receosos de levar os filhos para serem protegidos.

*Com Agência Minas e Márcia Vieira