A partir de hoje, 60 municípios mineiros terão que cumprir, obrigatoriamente, toque de recolher das 20h às 5h. Eles integram as regiões Noroeste e Triângulo do Norte, que foram enquadradas na nova onda do programa Minas Consciente, anunciada ontem pelo governador Romeu Zema (Novo). A Onda Roxa funciona como um lockdown, que restringe ainda mais as atividades nos municípios e limita a circulação de pessoas e veículos pelas ruas.

A medida foi tomada para tentar frear o avanço do novo coronavírus no Estado e, principalmente, nessas regiões, onde ficam cidades como Uberlândia e Patos de Minas, que nas últimas semanas registraram explosão de casos de Covid-19 e enfrentaram o caos no sistema de saúde. Vários pacientes dessas localidades precisaram ser transferidos para hospitais de BH e de outros municípios.

A principal mudança nessa nova onda refere-se à criação do toque de recolher para pessoas e veículos no período entre 20h e 5h. A exceção se dará a moradores que estiverem em situações ou casos relacionados a atividades essenciais, como a busca de auxílio médico.

Fora desse horário, estará proibida a circulação sem uso de máscara, incluindo em ambientes privados, e por pessoas que apresentarem sintomas gripais. Também está impedida a realização de reuniões presenciais, incluindo aquelas que envolvam pessoas da mesma família que não morem junto. Essas não poderão fazer festas ou churrascos.

Além disso, eventos públicos ou privados estão proibidos e haverá barreiras de vigilância sanitária nas cidades. Por fim, as cidades deverão permitir o funcionamento apenas de serviços essenciais. Bares e restaurantes poderão abrir apenas em modo delivery.

As medidas vão se estender por 15 dias. De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, as forças de segurança do Estado apoiarão a fiscalização do cumprimento das medidas, sempre priorizando a orientação e, em seguida, ações de segurança, em caso de reincidência.

NOVO ESQUEMA

Até o momento, apenas as macrorregiões Triângulo Norte e Noroeste precisarão adotar o novo esquema. De acordo com Amaral, os municípios dessas regiões passarão a seguir a Onda Roxa porque apresentaram, nas últimas semanas, aumento dos casos, da ocupação de leitos de UTI e da mortalidade, além de retardo na capacidade de regulação dos leitos.

Conforme o gestor, novas regiões podem precisar se adequar à nova onda a qualquer momento, a depender dos critérios de avanço da pandemia. São eles: a taxa de distanciamento social, de desassistência, de ocupação de leitos, de incidência de surtos e de óbitos. A avaliação será acompanhada, em todas as regiões do Estado, diariamente pela SES-MG.

Municípios que não fazem parte das macrorregiões Triângulo Norte e Noroeste e que estiverem em situação de piora dos índices poderão adotar a Onda Roxa espontaneamente.