A Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) divulgou, nesta segunda-feira (15/3), o balanço parcial do IPVA pago em 2021. Até 28/2, foram arrecadados R$ 3,8 bilhões com o imposto, sendo R$ 2,8 bilhões em janeiro e R$ 1 bilhão em fevereiro. O montante representa 59,4% do total da arrecadação de R$ 6,4 bilhões prevista para este ano.

Do total, R$ 2,1 bilhões (55%) foram pagos em cota única, com os proprietários dos veículos beneficiados com o desconto de 3%, e R$ 1,7 bilhão (45%) corresponde ao pagamento das duas primeiras parcelas do imposto.

Os recursos obtidos com o IPVA são distribuídos da seguinte maneira:

· 40% vão para o caixa único do Tesouro Estadual;

· 40% são destinados para o município de emplacamento do veículo;

· 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).

Terceira parcela

A escala de vencimento para o pagamento da terceira parcela do IPVA 2021 começa na próxima quinta-feira (18/3), para os veículos com final de placa 1 e 2, e vai até 24/3, para os veículos com final de placa 9 e 0.