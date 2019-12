Freio na imprudência. Inoperantes desde agosto, os 25 radares móveis que fiscalizam excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam Minas voltaram a funcionar. A retomada se deve a uma ordem judicial. A medida vale para todas as estradas do país sob responsabilidade da União.

Nesta época do ano, o fluxo de veículos nas pistas é intensificado em razão do Natal e Ano Novo. Especialistas de trânsito são categóricos ao afirmar que os aparelhos podem evitar abusos e acidentes, principalmente durante os feriados prolongados.

Nos últimos três recessos (Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi), mais de 21 mil multas por não respeitar os limites de velocidade foram registradas no Estado. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



IMBRÓGLIO

O uso dos medidores estava suspenso há quatro meses. Em agosto, a retirada dos equipamentos foi feita pela PRF após a publicação de um despacho no Diário Oficial da União (DOU).

No último dia 11, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, do Distrito Federal, havia dado 72 horas para que a fiscalização nas rodovias, por meio de radares móveis, fosse reativada.

A Advocacia-Geral da União (AGU), porém, recorreu para que o prazo fosse estendido até 23 de dezembro.

Na decisão, o magistrado atendeu a um pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF). “A urgência é patente, ante o risco de aumento do número de acidentes e mortes no trânsito em decorrência da deliberada não utilização de instrumentos escolhidos, pelos órgãos técnicos envolvidos e de acordo com as regras do Sistema Nacional de Trânsito, como necessários à fiscalização viária”, disse o juiz.

A multa para os motoristas flagrados varia conforme o limite ultrapassado, podendo chegar a R$ 880,41, além de sete pontos na carteira.