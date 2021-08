Depois de um período chuvoso com volumes de precipitação abaixo do esperado, o tempo seco rigoroso lança o alerta para o risco de desabastecimento de água em todo o país. A situação é preocupante tanto para o setor hídrico quanto o elétrico.

Por causa dos baixos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, o governo federal teve que acionar as térmicas – com custo bem maior – e, com isso, já está em vigor a bandeira vermelha 2, que pesa na conta de luz.

Hora de colocar o pé no freio no consumo de água, principalmente no Norte de Minas, que convive com a escassez hídrica. Para orientar os municípios e as concessionárias que estiverem em situação de escassez hídrica e adotando medidas de restrição de água, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água em Minas (Arsae-MG) preparou uma cartilha com várias dicas.



NÍVEL BAIXO

Apesar de reservatórios no Norte de Minas estarem com nível de água abaixo do ideal, a Copasa garante não haver ameaça de desabastecimento em nenhuma das unidades integradas pelas Gerências Regionais de Montes Claros (GRMC), Janaúba (GRJB) e Januária (GRJA). Segundo a empresa, nenhum destes municípios está em situação de racionamento.

A concessionária opera com quatro fontes de produção: a barragem de Juramento, por meio de captação no rio Juramento; captação no sistema Morrinhos; captação no rio Pacuí, em Coração de Jesus; além da captação em poços artesianos em operação na cidade.

A barragem de Juramento, responsável por 30% do abastecimento de Montes Claros, está com 32% da capacidade de armazenamento, índice considerado abaixo do ideal. Mas, segundo a Copasa, não compromete o serviço em razão das demais fontes de captação.

Em nota, a concessionária informa que para garantir a eficiência dos sistemas, incentiva o uso racional da água, promove campanhas educativas e investimentos em gerenciamento e melhoria dos recursos hídricos.

Mesmo sem racionamento, indica medidas simples de economia de água que devem ser adotadas pela população, como fechar a torneira durante a escovação dos dentes, lavagem de vasilhas e das mãos, tomar banhos curtos, fechar o chuveiro sempre que possível, não utilizar a mangueira para limpeza de calçadas, veículos ou para regar as plantas e utilizar a descarga com consciência.



SÃO FRANCISCO

Com previsão para garantia do abastecimento pelos próximos 30 anos, no primeiro semestre de 2022 a concessionária vai iniciar a captação de água do rio São Francisco, em Ibiaí.

A água captada será levada já tratada para Montes Claros por meio de adutoras. O investimento para esta iniciativa foi de R$ 257 milhões e complementa o sistema Pacuí, implantado em 2018 e que possibilitou o fim do racionamento no município.