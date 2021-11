A Black Friday bate à porta e a perspectiva é a de que os brasileiros saiam às compras para aproveitar os descontos oferecidos pelo varejo. E na ponta da preferência do consumidor estão os eletrônicos.

Mas, para que a compra seja mesmo vantajosa, a Cemig alerta para que o consumidor observe a eficiência do equipamento a ser adquirido.

De acordo com o engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Thiago Batista, o cliente deve ficar atento ao selo Procel antes de adquirir um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico.

O ideal é comprar os que tenham a chancela ou que venham com a etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) com a letra “A”, pois são os mais eficientes.

“O selo Procel já é bastante conhecido pela população, e indica os equipamentos mais eficientes da categoria. Essa classificação é benéfica para o interessado porque ele pode escolher o aparelho que consome menos energia”, explica.

Criado na década de 1990, o selo pode ser verificado em refrigeradores, lavadoras, televisores, ventiladores, micro-ondas, ar-condicionado, lâmpadas, reatores, bombas e motobombas, motores elétricos, sistema de aquecimento solar e sistema fotovoltaico.



OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Se um eletrodoméstico ou equipamento eletrônico estiver com um preço muito inferior a outros similares, outro detalhe a ser observado é a tabela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), criada pelo Inmetro.

Essa ferramenta classifica o dispositivo de acordo com o desempenho do produto com relação ao consumo de energia. Os aparelhos são classificados de A (melhor desempenho) a G (pior desempenho).

“Dependendo da classificação do aparelho adquirido, os descontos conseguidos na Black Friday podem não ser tão atrativos, porque, ao longo do tempo, o consumo de energia dos equipamentos menos eficientes é maior se comparado aos de classificação A”, destaca.

Ele ainda explica que o consumo de energia depende, basicamente, de duas variáveis: potência, em Watts (W), dos equipamentos e tempo de utilização, em horas. “Se o produto é mais barato no momento da aquisição, mas é menos eficiente, essa diferença será sentida na conta de luz enquanto ele for utilizado”, alerta o especialista.

SAIBA MAIS

Durante a Black Friday, são muito comuns as compras pela internet, situações em que nem o selo Procel nem as tabelas Ence estão visíveis para os clientes. Nesses casos, Thiago Batista orienta o consumidor a buscar estas informações em outras fontes. “Procure pela marca e pelo modelo do equipamento no site do fabricante e até mesmo em outros endereços de venda, para se certificar da eficiência e do impacto do consumo deste item na sua fatura de energia elétrica”, reforça.

*Com Agência Minas