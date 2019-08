Para ter a terra sempre fértil, produtiva e o ambiente ao redor saudável, é preciso que os produtores rurais tenham diversos cuidados com o manejo, principalmente de defensivos agrícolas e materiais que possam provocar danos ao meio ambiente. E neste mês eles ganham uma forcinha, com mais orientações durante o Dia Nacional do Campo Limpo, celebrado neste domingo (18).

Neste ano, a data está na 15ª edição, com vários eventos em todo o país – são mais de 100 unidades de recebimento em 23 estados com atividades especiais. Montes Claros abriga um desses espaços que oferecerá ações nos dias 23 e 28 de agosto.

Criada pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), a data celebra a participação dos diferentes agentes – agricultores, canais de revenda e cooperativas, indústria fabricante e poder público – da logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil.

O objetivo é incentivar a agricultura sustentável, que alia produção agrícola com métodos de preservação do meio ambiente.

Em Montes Claros, o evento é promovido pela Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários do Norte de Minas (Arpanorte), que incentiva o descarte correto de embalagens vazias de defensivos agrícolas.



MOBILIZAÇÃO

No ano passado, em todo o país, foram recolhidos 44.261 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas. O tema deste ano é “Juntos, semeando o campo limpo”, que reunirá participantes do programa Sistema Campo Limpo, que conta com mais de 400 unidades de recebimento, localizadas em 26 estados e no Distrito Federal e geridas por associações.

“As inúmeras atividades representam uma oportunidade para a comunidade conhecer o trabalho do projeto. Também contribuem para aumentar a conscientização e o envolvimento de todos em cuidar do meio ambiente e manter o campo limpo”, destaca João Cesar M. Rando, diretor-presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.



DEVOLUÇÃO

O agricultor deve fazer a devolução das embalagens pós-consumo em locais indicados pelo revendedor na nota fiscal de compra. No Norte de Minas, a Arpanorte é a responsável por receber esse material. A associação fica na avenida B, 1.400, bairro Distrito Industrial.

Neste ano, a programação gratuita em Montes Claros inclui ação comunitária com agricultores e entrega de mudas em 23 de agosto, às 8h30, na Lagoa dos Freitas.

No dia 28 de agosto, às 8h, será realizada, na UFMG, a DNCL Universitária, com palestras e oficinas abordando o assunto.