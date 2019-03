A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgou alerta sobre o risco de um forte temporal em vários municípios de Minas, incluindo o Norte de Minas. O comunicado foi feito ontem e chama atenção para ventos de até 60 quilômetros por hora, de hoje a domingo. Cada cidade deve ativar o plano emergencial de alagamento elaborado pela Defesa Civil Municipal.

O alerta mostra que a expectativa é a de 20 a 30 milímetros de precipitação por hora, podendo haver falta de energia elétrica devido a quedas de árvores e raios.

A chuva começou a cair em Montes Claros na noite de quarta-feira, o que aliviou o intenso calor e aumentou a umidade relativa do ar, que chegou a 40% (o ideal é no mínimo 50%).

Na manhã de ontem, o muro da Escola Municipal Afonso Salgado, na Vila Atlântida, desabou, já em consequência das chuvas registradas nos últimos dias.

O tempo deve seguir instável até a quarta-feira, com previsão de chuva e ventos de até 15 quilômetros por hora.



RISCOS

O sargento do Corpo de Bombeiros Bruno Santos explica que o alerta é enviado aos municípios como forma de precaução, para que as pessoas fiquem mais atentas e para que alguns tipos de tragédia possam ser evitadas.

O sargento, que também faz parte da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ainda recomenda aos moradores que evitem cachoeiras e rios nesse período, porque oferecem risco de tromba d’água e quedas de raio.

“Nosso maior índice de óbitos devido a essas tempestades está relacionado às pessoas que estavam em lagoas ou cachoeiras. No Sul de Minas, recentemente tivemos cinco mortes nessa mesma situação. Caso tenha que fazer esse passeio, recomendamos que procure saídas rápidas de emergência e, assim que começar a chover, o local deve ser evacuado”, explica.

Os últimos temporais que atingiram as cidades do Norte de Minas, principalmente em fevereiro, foram intensos. Em Pirapora, diversas ruas foram alagadas. Em Januária, a ventania derrubou telhados. O mesmo aconteceu em Francisco Sá.

O meteorologista Renan Lauton destaca que esse tipo de tempestade se deve ao intenso calor e muito tempo sem chuva.

A Defesa Civil de Montes Claros informou que os moradores das regiões que costumam alagar, como bairro Canelas, avenida Vicente Guimarães e Vilage do Lago já foram alertados sobre a possibilidade de temporal.

Cuidados

- Evitar ficar debaixo de árvores durante os temporais: além de correr risco de queda de galhos, elas atraem raios



- Não tentar passar por ruas alagadas, pois pode haver buracos nas vias ou boca de lobo aberta – alguns alagamentos provocam forte correnteza



- Moradores que residem em imóveis que sempre alagam podem criar barreiras nas portas para não deixar a lama entrar e tirar os móveis do chão



- Em caso de risco de desabamento, entrar em contato com a Defesa Civil pelo Disk 199 ou com os Bombeiros pelo 193