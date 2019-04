“A moda é o documento mais eficiente de um tempo”. A frase, repetida um sem número de vezes pelo estilista Ronaldo Fraga, diretor-criativo do Minas Trend, cai como uma luva frente às propostas do setor para a Primavera-Verão 2020. A explosão de rosas, vermelhos e amarelos que tomou conta da semana de moda mineira, entre 9 e 12 de abril, no Expominas, propõe a reação ao desgaste do brasileiro com a longa e grave crise econômica.

Desde o tema “Em Dias de Sol” às peças de vestuário e acessórios no salão de negócios, aos desfiles e palestras, o sentimento de otimismo por dias melhores predominou nos corredores. “Vivemos uma apatia generalizada, um medo de consumir. Precisamos atravessar esse paredão, e o apoio da arte e da poesia é necessário. E a moda é mais que produto. É autoestima e cultura. Bombardeados de tantas tragédias e notícias ruins, temos que pensar em uma luz lá na frente”, afirma Fraga.



FESTA

Até a tradicional moda festa mineira, onde sempre tiveram mais espaço os tons neutros e lavados, rendeu-se ao colorido de alegria contagiante. “A gente está mais latino e isso está se manifestando nas cores. A moda festa está recheada de vermelho, magenta, amarelo, verde e azul e tem vindo com roupas mais confortáveis, que não limitam os movimentos das mulheres. A ideia de leveza está em alta. É o informal chegando ao formal”, explica o trend hunter e professor de moda do Centro Universitário UNA, Aldo Clécius.

Prova dessa virada de chave é a coleção “Jardim dos Sentidos” – inspirada nas obras e flora do Museu Inhotim –, da grife mineira Kalandra. A marca, especialista em festa, já flerta, pela segunda temporada, com a moda casual e, agora, também com as cores pigmentadas e a fluidez. Para a diretora-comercial da empresa, Ana Flávia Castro, uma forma de rejuvenescimento. “Temos uma linha atemporal, mais clássica, mas precisamos nos reinventar e trazer o ar de modernidade. Rosa e laranja predominam e saltam aos olhos nas duas coleções”.



FEMINILIDADE

Ao passo que o conforto e a leveza parecem prioridade na estação quente, um ensaio do retorno da feminilidade às peças, com cinturas marcadas e babados, já se mostrou nítido nessa 24ª edição do Minas Trend.

“A questão e o lugar dos gêneros vêm sendo tão discutidos nos últimos tempos que a mulher quer marcar o lugar dela. Mas, vale lembrar, esta é uma mulher independente, vai usar o que lhe faz bem”, coloca Aldo.

Exemplo da tendência é a coleção Primavera-Verão 2020 desenvolvida pela estilista mineira Denise Valadares em parceria com o stylist Alberth Franconaid.

No desfile, o que se viu foi uma silhueta feminina somada a mangas bufantes em uma conversa bem próxima aos anos 70 e 80. Ela destacou o contraponto que representaram as criações. “Procuramos manter a nossa identidade com os bordados, com uma carinha nova. Os tons vivos, por exemplo, são algo bem novo para a nossa marca, que sempre priorizou os neutros”.

SAIBA MAIS

A semana de moda mineira – e principal salão de negócios do setor na América Latina – ganhou novo fôlego nesta temporada. Além dos desfiles e dos 187 expositores de vestuário, calçados e acessórios, o Minas Trend proporcionou ao público palestras com diversos players do setor nos quatro dias. Também, dois desfiles coletivos foram curtidos por estudantes de moda e demais interessados no tema.

A empresária Alice Ferraz, CEO da plataforma de influenciadores Fhits, foi uma das palestrantes que lotou o “Espaço do Conhecimento”, montado no Expominas. Ela falou sobre mídias digitais em moda. “O consumidor e a audiência estão no centro do valor nessa área. É preciso tentar se conectar em um mundo que está raso. Por isso, é necessário ter conteúdo e uma narrativa coerente nas redes”, apontou.

Ainda na programação do evento, exposições sobre o estilista mineiro Alceu Penna (1915-1980) e do figurino da peça teatral “Através da Iris”, com Nathalia Timberg.



Projeto

No salão de negócios, chamou a atenção o estande coletivo para novos talentos vencedores do Prêmio Empresa Tendência, promovido pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). Uma delas, a Norb Brand, destaca-se pela moda agênero.

“Só pelo fato de estar aqui dentro, as pessoas estão me vendo de uma forma diferente. Minha inspiração foi a representação do cupido no Rococó. Trabalhei o romantismo de uma forma urbana”, contou Norberto Resende, estilista e fundador da marca.