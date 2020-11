Durante o mês de novembro de 2020, as Testemunhas de Jeová no mundo todo vão distribuir a revista A Sentinela (publicada por elas desde 1879 ininterruptamente) com o tema “O que é o Reino de Deus?”.

Pessoas de diferentes crenças têm procurado a resposta a essa pergunta já por centenas de anos. As Testemunhas de Jeová vão distribuir essa revista para o público em geral, donos de empresas e estabelecimentos comerciais e autoridades do governo locais e nacionais. Para obedecer aos protocolos de saúde, serão usados métodos seguros durante esta campanha, como distribuir a revista e fazer visitas por meios eletrônicos.

Muitas pessoas oram para que o Reino de Deus venha, mas muitas vezes se perguntam o que ele é, quando virá e o que fará. Essa revista mostra como essas perguntas são respondidas de forma muito clara na Bíblia. Temos certeza de que as promessas da Bíblia sobre o Reino de Deus darão aos leitores consolo e a esperança de que o mundo vai ficar livre da dor e do sofrimento.

- Nosso objetivo é fazer com que o máximo número possível de pessoas possam conhecer e entender melhor o que é o Governo Justo de Deus que em breve governará toda a terra e reconstruirá a humanidade com pessoas humildes e amantes da justiça. Será um prazer partilhar essa informação com quem tem interesse na vida social das pessoas – afirma Ítalo Pimenta, Relações Públicas das Testemunhas de Jeová para a mídia.

Uma cópia eletrônica em mais de 300 idiomas está disponível no site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org. (Acesse: BIBLIOTECA > Revistas).

As Testemunhas de Jeová iniciaram suas atividades no Brasil desde a década de 1920. No mundo todo são 8 milhões de adeptos. No Brasil, são quase 1 milhão de Testemunhas de Jeová. Em Montes Claros, cerca de 2.000 Testemunhas se reúnem em 22 congregações. Durante a pandemia, as reuniões e a pregação das TJ foi realizada pelo método virtual, utilizando aplicativos, mensagens de texto, e-mails, whatsapps e telefones.