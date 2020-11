A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel MG), realizou eleições da entidade para o biênio (2020-23) durante a convenção no Hotel H2 Platiun na Olegário Maciel, em Belo Horizonte na sexta-feira e sábado da semana passada, dias 30/10 e 01/11.

Ricardo Rodrigues, ex-presidente da entidade, passou o cargo para Matheus Daniel Pires de Moraes, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais como novo Presidente da Abrasel MG.

O presidente da Abrasel Norte de Minas, Rodrigo de Paula e o Conselheiro Erick Amaral participaram da convenção que ainda contou com as presenças do presidente da Abrasel Nacional Paulo Solmucci e do presidente da Executiva Nacional da Abrasel, Paulo Nonaka.

O novo presidente prometeu dar continuidade ao trabalho do seu antecessor e afirmou que irá atuar com a mesma eficiência em todas as causas do setor, que hoje possui somente no Estado, 103 mil estabelecimentos, que juntos geram 550 mil empregos.

“Os bares e restaurantes são uma das grandes forças da nossa economia. É um segmento que reúne história e inúmeros valores imateriais, presentes em nossa gastronomia, e que cada vez mais deve ser valorizado. Nosso objetivo é ajudar a construir uma cidade mais simples de se empreender e melhor de se viver”, afirma Matheus Moraes.

Ricardo Rodrigues agora se dedica ao seu restaurante na capital mineira, o tradicional Maria das Tranças, e à coordenação da Frente da Gastronomia Mineira (FGM).

Ele destacou o período em que esteve na gestão da Abrasel MG como extremamente enriquecedores.

“Deixo a presidência com um sentimento de gratidão e missão cumprida. Foram inúmeras as demandas, inúmeros os desafios, mas incontáveis também foram as conquistas, dentre elas o título de Cidade Criativa da Gastronomia para Belo Horizonte, no apagar das luzes de 2019, no qual tivemos participação importante na construção do dossiê enviado à UNESCO. Pena que, por conta da pandemia, não pudemos saboreá-lo como, de fato, gostaríamos. Mas tenho total certeza que a entidade fica nas mãos responsáveis do meu colega Matheus, que continuará cuidando do setor com bastante competência e afinco”.



Alinhamento Abrasel Norte de Minas

Rodrigo de Paula, presidente da Abrasel Norte disse que espera deste encontro uma nova parceria para fortalecer a categoria em Montes Claros e região e disse que não medirá esforços para somar benefícios para o setor e espera contar com a parceria das seccionais Minas e Nacional.

“A Abrasel Norte de Minas participou da posse, treinamento e alinhou as atividades de desenvolvimento e representatividade mais integradas com as seccionais de Minas e nacional para a formação de parceria de projetos e incentivos para bares e restaurantes, bem como buscar novas ferramentas e para o desenvolvimento do setor em Montes Claros e região.

A Abrasel Norte de Minas está em contato com a Secretaria de Turismo e Cultura do Estado para apresentação de projetos de cunho turístico e cultural, criando o circuito turístico de bares e restaurantes de Montes Claros.

“O Governo do Estado através da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado realizou investimentos de milhões destinados a culinária mineira, e recursos estão disponíveis para os bares, restaurantes e similares pleitearem”, ressaltou de Paula.