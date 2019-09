O grupo Arraiá do Pequizá, de Montes Claros, foi convidado pela primeira vez a participar do Arraiá Brasil, um dos maiores concursos de quadrilhas juninas do país, em Palmas, no Tocantins. A competição será nos dias 21 e 22 de setembro.

O Pequizá comemorou a novidade, que, segundo eles, representa o reconhecimento de um trabalho bem desenvolvido. “Seremos os únicos representantes do Estado, em uma competição que recebe participantes de todo o país”, disse Rafael Borges, fundador do grupo.

Mas, para participar do disputado concurso, o Arraiá do Pequizá precisa arrecadar, até o dia 16, R$ 12 mil, que serão utilizados para custear a viagem. A distância de Montes Claros a Palmas é de 1.250 quilômetros, uma viagem com cerca de 20 horas de duração.

Sem ajuda do poder público para representar a o Estado e, consequentemente, a cidade na competição nacional, o grupo iniciou uma campanha de arrecadação na internet. Quem quiser contribuir pode acessar o site Vakinha pelo link http://vaka.me/703277.



HISTÓRIA

O Pequizá surgiu em 2002. Em 17 anos de existência, já venceu campeonatos municipais, regionais e é tetra campeão estadual. No dia 14, o grupo vai em busca do pentacampeonato, em Belo Horizonte.

Anualmente, eles se apresentam cerca de 40 vezes, em festivais, barraquinhas e escolas. Em todos os anos, um tema é retratado na apresentação. Neste ano o grupo escolheu o Bullying Escolar. Em 2018, retratou a tragédia do desabamento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana, região Central de Minas.

As apresentações do grupo Arraiá do Pequizá são sempre gratuitas.