Natureza exuberante e belas paisagens naturais são parte do que os visitantes vão encontrar no Parque Estadual da Lapa Grande, localizado a 12 quilômetros do centro de Montes Claros.

A unidade de conservação tem cerca de 7,6 mil hectares e está inserida na zona de transição entre os biomas Cerrado e Caatinga, apresentando ainda remanescentes de Mata Seca. O local abriga a Gruta da Lapa Grande, com três quilômetros de extensão (uma das maiores de Minas Gerais), além de outras 60 grutas que, com nascentes e trechos de matas ciliares, compõem um belo cenário para os amantes da natureza.

Em Montes Claros, 38% da água consumida pela população vem do parque, que também abriga mais de mil pinturas rupestres catalogadas, contando um pouco sobre a história da humanidade e sobre a origem do município, já que abriga também sedes das fazendas que deram origem ao município.

O parque abriga ainda nascentes de rios com águas cristalinas e trilhas que proporcionam uma interação incrível com a natureza.

O horário de funcionamento é sempre das 8h as 16h. A unidade fica fechada à visitação pública nas segundas-feiras, para manutenção das estruturas, exceto quando a segunda-feira coincidir com feriado ou recesso, sendo o fechamento postergado para o primeiro dia útil posterior.

De terça a sexta-feira, a visitação será permitida somente com agendamento prévio pelo e-mail parqueestadualdalapagrande@gmail.com. É cobrada uma taxa de entrada no valor de R$ 5 (cinco reais). Para acesso ao parque, é obrigatório assistir a uma palestra no Centro de Visitantes, logo na chegada, momento em que o visitante receberá as informações sobre a unidade e procedimentos sobre a visita.

O Parque Estadual da Lapa Grande não dispõe de pontos de venda de alimentos. É recomendável levar lanche e água.

Mais informações: pelo telefone (38) 2101-6850 ou pelo blog pelapagrande.blogspot.com

Leia mais: Em meio à natureza