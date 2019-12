Típico desta época do ano, considerado símbolo natalino, o panetone é um dos itens que não podem faltar na mesa de fim de ano, em especial, na ceia do Natal. De origem italiana, os panetones têm, nos últimos anos, sido oferecidos em diferentes versões pelos confeiteiros: de chocolate, vinho doce, frutas e até panetones salgados, com gorgonzola e, mesmo, o panetone pizza.

De acordo com a confeiteira Cintia Azevedo, a procura ainda não está igual à do ano passado, mas não deixa de ser uma renda extra. “Neste ano, comecei a produzir panetones em novembro, com algumas encomendas, mas acredito que vai melhorar nesta semana. As pessoas deixam tudo para a última hora e creio que a partir desta semana teremos um crescimento significativo da demanda”, avalia.

“Trabalho há um ano e sete meses com confeitaria e esse é meu segundo ano com panetones. O mais procurado é o chocotone trufado de ninho com Nutella. O primeiro ano foi um pouco apertado, pois trabalhei sozinha. Pretendo contratar alguém para ajudar nas encomendas”.



CARDÁPIO

De acordo com a confeiteira, os valores variam entre R$ 15 e R$ 60 e o cardápio é variado, permitindo ao cliente montar o panetone, com possibilidades de acréscimos. As vendas são pela internet – ela ainda não possui loja física – e toca o trabalho apenas com o curso de confeitaria para iniciantes. A massa é terceirizada de um amigo que faz panificação artesanal e ela finaliza os panetones com recheios e coberturas.

De acordo com Cintia, há um grande diferencial do panetone industrial para o artesanal. “Sem dúvida, a diferença é bem grande. Produzimos um panetone mais macio, suculento e muito mais saboroso. Só provando mesmo para sentir a diferença”, convida.