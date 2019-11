É fato! Sempre pinta dúvida na hora de escolher o traje para um grande evento, como os de fim de ano que já estão chegando, além de casamentos e formaturas. Optar pelo clássico ou embalar nas tendências do momento? Bem, seja qual for a sua escolha, as trends da atual temporada irão te atender.

Uma delas, em alta no Primavera-Verão 2020, é tanto atemporal quanto última moda: a fenda no vestido. Responsável por imprimir sensualidade ao modelo, o detalhe aparece como protagonista, mas também de forma complementar a ricos bordados e decotes reveladores.

Outra tendência que merece o destaque é a do metalizado. Os tecidos com esse acabamento são presenças certas nas coleções das marcas mineiras que ilustram esta página, e permanecerão em alta no Outono-Inverno 2020.

Já o macacão, peça para a qual muitas torcem o nariz quando se fala em usá-la em festas, é uma opção versátil e elegante. Especialmente se for de tecido mais nobre ou tiver o acréscimo de brilhos ou bordados.

Fique de olho nas seis trends que separamos para você arrasar nos bailes das estações quentes!