Sabe quando você tem aquela sensação de que está esquecendo alguma coisa? Para os passageiros do aplicativo Uber, em Montes Claros, esse sentimento deve ser bastante comum. A cidade ocupa o terceiro lugar no ranking nacional dos municípios com maior número de objetos esquecidos nos veículos de serviço de transporte particular, atrás de Brasília e Rio Branco.

Durante os últimos 12 meses, a empresa catalogou os objetos deixados nos carros que fazem viagens pelo aplicativo no Brasil. Além de ocuparem o pódio brasileiro, as cidades aparecem no ranking mundial: Brasília em 18º, Rio Branco em 22º e Montes Claros em 24º.

O campeão de objetos esquecidos é o nem tanto inseparável celular. Logo após vêm as mochilas/malas, chaves e óculos.

Segundo a assessoria do Uber, estão entre os mais comuns na lista dos esquecidos objetos pessoais, como maquiagens e nécessaires, sapatinhos de bebê e brinquedos. Porém, certos passageiros se superam: já foram deixados para trás dentaduras, aparelhos auditivos e até mesmo uma prótese de umbigo.

“Durante o ano passado, vimos milhões de pessoas em todo o mundo utilizarem o Uber, o que significa que uma variedade de itens é deixada para trás. Enquanto telefones, carteiras e chaves perdidos não são uma surpresa, ficamos felizes em ajudar a devolver alguns dos itens mais inusitados – como uma nadadeira –, que refletem a singularidade de nossos usuários”, afirma Dan Brubaker, líder de itens perdidos da Uber.

A estudante Anna Louísa Narciso esqueceu durante a viagem uma correntinha de prata que havia ganhado da mãe há menos de uma semana. “Eu coloquei dentro da bolsa, mas fui no carro me maquiando, com a bolsa aberta em cima do banco. Aí entrei em contato, combinei com o motorista e ele veio devolver. Só que tem uma taxa, de R$ 15. Paguei chorando, mas queria minha correntinha de volta”, relata.

Mariana Isabel Santos Silva conta que esqueceu o celular e o motorista entregou o aparelho sem custo algum. “Eu saí do carro, entrei em casa e só depois de 10 minutos senti falta. Uma amiga ligou para o telefone, o motorista atendeu e se prontificou a entregar sem nenhum custo”, descreve Mariana, que também já esqueceu garrafas d’água e copos nos carros.

“As garrafas eram aquelas bonitas, decoradas e eu só fui sentir falta depois de muito tempo. Sou muito esquecida, e no Carnaval deixei para trás o copo que eu tinha levado para a folia. Mas o motorista levou na casa da minha amiga, que foi onde pedi, também sem cobrar nada. Isso foi muito legal”, diz.



DEVOLUÇÃO

Islan Lima Silva, motorista do aplicativo há dois meses, conta que nesse tempo os passageiros já esqueceram vários objetos dentro do carro. “Chaves de casa, óculos, celular, sacola, coisas pequenas. Mas as chaves são campeãs”, diz.

O motorista conta ainda que é difícil conseguir identificar quem perdeu os objetos. “São muitas pessoas ao longo do dia e não são todas as vezes que a gente confere no banco de trás se tem algo. A rotatividade é muito alta. Mas quando a pessoa entra no aplicativo e reporta para a Uber, e ela nos avisa, fica bem mais fácil, bem mais prático devolver”, explica.

Islan conta ainda que todos os objetos já esquecidos no carro dele foram devolvidos. “Embora alguns demoraram mais tempo, porque às vezes as pessoas não sabem onde esqueceram o objeto”, afirma.

*Estagiária sob supervisão do editor