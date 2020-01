Lugares de belíssimas cachoeiras, paisagens inesquecíveis, com muita paz e tranquilidade, Serro e Milho Verde, próximas uma da outra, são opções especiais para curtir as férias de janeiro.

Rodeada por serras, morros, rios e cachoeiras, Serro é um excelente destino para os apreciadores do turismo histórico e ecológico em Minas. Situada no centro-nordeste de Minas Gerais, na região central da Serra do Espinhaço, Serro fica a 230 quilômetros de Belo Horizonte e a 314 quilômetros de Montes Claros.

É também um importante município do Caminho dos Diamantes e da Estrada Real, uma herança das minas que atraíram os bandeirantes paulistas e nordestinos no século 18.

Além das belezas naturais e das minas, Serro possui um rico patrimônio histórico-cultural e produz o famoso Queijo do Serro, uma das mais saborosas variedades do queijo mineiro. O município dispõe de diversos hotéis e pousadas, com deliciosos cafés da manhã, e guias para ajudar a percorrer a região.



DISTRITO

Próximo à nascente do rio Jequitinhonha e nas vertentes da Serra do Espinhaço está Milho Verde. Pequeno distrito do Serro, é um local de povo tranquilo e acolhedor. Ideal para quem quer ver a vida passar sem pressa, contemplar belas paisagens naturais e não deixar de tomar um refrescante banho de cachoeira.

O ar puro das montanhas e cheiro da comida feita no fogão à lenha encantam os visitantes, que entram no ritmo dos habitantes, acostumados a cumprimentar com sorriso todos que passam por suas ruas. Milho Verde está localizado a 26 quilômetros do Serro e a 344 quilômetros da capital mineira.



ONDE FICAR

Tanto em Milho Verde como no Serro, há disponibilidade de charmosas pousadas e casas para aluguel por temporada, todas bem localizadas.

CARTÃO-POSTAL - No Serro, a Capela de Santa Rita éavedete das atrações

Leia mais:

Parque é opção nas férias

Em meio à natureza