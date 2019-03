Estrogonofe de cogumelo, feijoada de “salsicha”, hambúrguer de lentilha ou feijão. Quem optou por riscar a carne do cardápio da Quaresma não precisa ficar à base de legumes e verduras até 14 de abril – quando termina o período de penitência e abstinência comum entre os católicos. Opções com peixes, para os menos ortodoxos, e até com carnes de jaca, berinjela e caju são algumas das possibilidades para variar o menu restrito.

Publicitária, estudante de gastronomia e autora do Viver De Quê? (site, Instagram e canal no YouTube), Débora Campos, que eliminou a carne das refeições há 13 anos, diz que é essencial usar a criatividade nessa hora.

“Muita gente não sabe como variar e acaba recorrendo à soja que, eu, por exemplo, uso duas, três vezes ao ano. Massas com molhos como pomodoro e pesto, pratos árabes com lentilha e berinjela ou mesmo hambúrguer de feijão ou quinoa são ótimas opções”, ensina, acrescentando jaca e caju ao rol de vegetais que, preparados da maneira certa, fazem as vezes da carne.

Estreantes nos 40 dias sem carne vermelha também podem caprichar nas receitas com massa – curinga herdado da cozinha italiana, que vai sempre bem e agrada todo mundo.

Risotos, por exemplo, não precisam ter proteína para ficarem saborosos, reforça a aprendiz de cozinheira, que sugere adicionar cogumelos variados aos preparos. Nhoques, por sua vez, segundo ela, podem ficar mais interessantes e gostosos com massa feita com vegetais como abóbora, mandioca ou batata-doce roxa. Para o molho, aposte em castanhas, no caso do branco, ou em tomates bem maduros, para o tradicional vermelho.



INFLUÊNCIA FRANCESA

Coordenador do curso de gastronomia das Faculdades Promove, Jackson Cabral também recorre às influências europeias para sugerir variações para o menu de quem ficará sem carne pelos próximos dias.

Uma boa pedida, segundo ele, são os suflês – preparo clássico da culinária francesa, que pode ser elaborado com queijos, legumes ou mesmo com peixes. A dica do chef é caprichar nas claras em neve, segredo da massa alta e fofinha, e picar os legumes – quando forem a base da receita – bem pequenos. “Do contrário, só as claras, que estarão leves, vão subir”, avisa.

Quer evitar sentir saudade da carne? Incremente receitas tradicionais, como o molho à bolonhesa, com um substituto dela. “Dá para fazer um molho ao sugo bem feito e colocar berinjela cortada em julienne (tiras longas e finas) para finalizar. A textura e o aspecto ficam parecidos com os da carne. Proteína texturizada de soja também funciona bem”, detalha Jackson.

Outra sugestão do professor do Promove é preparar legumes na sidra (bebida alcoólica fermentada à base de maçã) – releitura vegetariana da tradicional linguicinha caramelizada. Fácil, prática e saborosa, a receita pode ser feita com cenoura, batata bolinha ou quaisquer legumes que tenham consistência mais firme.

Para o passo a passo, Jackson Cabral ensina. “Basta deixar cozinhando e caramelizando na sidra até que reduza bastante e reste somente um caldo doce. Sugiro montar em um palitinho intercalando cenoura, batatinha, queijo de búfala e manjericão. Dá para colocar tomate cereja também”, sugere.

RECEITA

Risoto de alecrim, limão e tomate

– Ingredientes:

2 xícaras de arroz arbóreo

1 cebola picada/2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite/1 xícara de vinho branco seco

2 cubos de caldo de legumes

1/2 xícara de castanha de caju crua e sem sal (de molho por 6 horas)

1/2 colher de café de amido de milho

Suco e raspas de 1 limão pequeno

2 colheres de sopa de alecrim fresco picado

6 xícaras de água

Sal e pimenta a gosto

25 a 30 tomates maduros



– Modo de preparo:

Regue os tomates com azeite e sal e asse em forno baixo por 1 hora. Faça um caldo com o caldo de legumes e a água. Doure a cebola no azeite, junte o alho e o arroz e refogue. Despeje o vinho e cozinhe até evaporar. Junte o caldo ao arroz e cozinhe até ficar ao dente. No liquidificador, bata 1 xícara de água, amido de milho e as castanhas escorridas. Reserve. Junte o creme ao arroz pronto, adicione raspas de limão e alecrim. Deixe engrossar. Junte suco de limão, azeite e pimenta do reino. Sirva com os tomates assados.

Receita da Sociedade Vegetariana Brasileira

RECEITA

Batatas recheadas

– Ingredientes:

1 batata grande com casca

1/2 xícara de brócolis

3 colheres de sopa de cogumelos à sua escolha

1 colher de sopa de shoyu/1 fio de azeite

1 dente de alho espremido

Sal a gosto



– Modo de preparo:

Asse a batata com a casca a 180°C por 40 minutos. Enquanto isso, cozinhe os brócolis e o cogumelo no vapor. Refogue o alho no azeite, tempere com sal e regue os brócolis com este azeite de alho. Quando a batata estiver macia, corte-a ao meio no sentido horizontal, tempere com sal e cubra uma das partes com os brócolis e depois com o cogumelo. Regue tudo com o molho shoyu e sirva com a outra parte da batata por cima do recheio ou faça duas porções usando cada metade da batata.

Receita da Sociedade Vegetariana Brasileira