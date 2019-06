O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) propôs aos prefeitos do Norte de Minas um acordo de cooperação técnica para que o órgão seja instalado nos municípios que não têm agência de atendimento. A reunião foi realizada na Amams e mostra que pelo menos 56 cidades da região não dispõem de unidades do INSS, por isso, os usuários são encaminhados para a agência central, em Montes Claros, que não consegue atender a grande demanda.

No Norte de Minas, quatro municípios já solicitaram esse credenciamento. De acordo com o instituto, houve um tempo em que havia agência do INSS em cinco cidades da região, todas elas com mais de 30 mil habitantes. Contudo, por falta de investimentos, esses polos enfrentaram dificuldades para manter o funcionalismo - eram poucos funcionários para muitos atendimentos.

“Por isso foi criado o programa INSS Digital, que oferece o acordo de cooperação técnica. Esse serviço atende aos municípios menores, pois evita que seus moradores saiam de seus domicílios para irem a Montes Claros. Com o acordo, o atendimento será prestado na própria cidade do interessado. O único serviço que não se enquadra é o pedido de auxílio-doença”, explica a chefe da seção de atendimento da Gerência Executiva do INSS, Josianne de Souza Nunes.

Para a execução do acordo, é necessário que cada prefeitura defina um local onde funcionará o atendimento – o município deverá entrar com toda a logística, como fornecimento de computadores, internet rápida e ceder servidores efetivos, que receberão treinamento pela equipe do INSS.

“O INSS levará os serviços previdenciários a todos os municípios e providenciará a capacitação de um servidor municipal para atender essa demanda. Ele terá acesso ao sistema do INSS, para que possa prestar os serviços previstos no acordo. Isso reduzirá os custos com o deslocamento e a prefeitura economizará, quando deixará de gastar com o deslocamento dessas pessoas”, pontua Josianne Nunes. (C.A.)