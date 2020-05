A Hyundai remanejou a linha Creta, que passa a contar com a versão Action 1.6, equipada com transmissão automática de seis marchas. A inclusão é uma ofensiva no segmento de utilitários compactos que recebeu as segundas gerações de Duster e Tracker. Em abril, mesmo com os efeitos da pandemia do coronavírus Covid-19, o jipinho norte-americano foi líder de vendas no segmento com quase 1,4 mil unidades licenciadas, enquanto o sul-coreano emplacou apenas 615 unidades.

O Creta Action estreia por R$ 79.990, a marca pretende para ampliar sua participação na seara dos utilitários-esportivos, uma vez que a versão é a opção mais acessível entre os jipinho automáticos, mais barato que o Duster Intense 1.6 CVT, que saltou de R$ 78 mil para R$ 83 mil.

Hoje o Creta é o quinto modelo no ranking de SUV's, atrás de Renegade, T-Cross, Compass e Kicks, com 12.295 unidades emplacadas desde janeiro. Em 2019, o SUV fechou o ano na terceira posição com 57 mil licenciamentos, segundo a Fenabrave. A queda de participação pode ser distorcida pelos efeitos da pandemia, mas a Hyundai preferiu se antecipar com uma opção mais racional.

A versão segue o padrão já aplicado em sedãs compactos, em que se abre mão de refinamentos como faróis de neblina, multimidia por um pacote mais enxuto, mas que privilegia a transmissão automática. Sendo assim, a cesta de equipamentos conta com direção assistida, rádio (com MP3 e Bluetooth), ar-condicionado, vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa.

“O Creta sempre se destacou por reunir o pacote mais competitivo da categoria, com grande espaço interno, tanto para passageiros como para bagagem, condução agradável e motorização de alto desempenho. Atualizamos a gama de versões, com a chegada da Action abaixo de R$ 80 mil, e tornamos a opção com câmbio mecânico mais acessível para aqueles que querem ter seu primeiro SUV”, explica o vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil, Angel Martinez.

Junto do Creta Action, a Hyundai também reposicionou a versão Atitude 1.6, com caixa manual. A versão de entrada para a ser oferecida por R$ 75.990. Ela basicamente segue o pacote da Action, incluindo rodas de liga leve aro 16.