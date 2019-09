SÃO PAULO – A Samsung lança no mercado brasileiro o Galaxy Note 10, que chega para assumir o topo da gama de celulares da marca sul-coreana. Como é de praxe, ele incorpora as melhorias da última versão do Galaxy S, mas também antecipa o que será utilizado na atualização para 2020, como a maior oferta de memória RAM, que é um de seus grandes diferenciais.

Robusto, o smartphone tem opção de até 12 GB de RAM, que é o triplo do que é oferecido em um notebook básico, no modelo mais sofisticado, o Note 10+. No entanto, a versão básica do Note 10 já com conta com 8 GB de RAM, que garante uma performance muito elevada. A fabricante garante desempenho 20% superior ao Note 9, assim como melhor performance na execução de aplicações gráficas, como games e edição de vídeo.

Grande, o aparelho conta com telas de 6,3 e 6,8 polegadas, assim como novas câmeras que otimizam a função de zoom ótico, grande angular e foco em primeiro plano.

O Note 10 promete produtividade para quem precisa de um dispositivo móvel capaz de executar tarefas complexas, assim como elaborar planilhas e apresentações, filmagem, fotografia, produções multimídia e demais operações que demandam muito poder de processamento. Destaque para a caneta S-Pen que recebe novas funções, e tem melhor precisão.

De acordo com os executivos da empresa, ele foi projetado para atender ao perfil de profissional que não depende de um ambiente físico para trabalhar, e que realiza suas tarefas com a combinação do dispositivo móvel e armazenamento em nuvem.

O foco profissional se amplifica pela adição de aplicações Microsoft como Outlook e One Drive integrados. Vale lembrar que, desde o Note 9, o pacote Office já faz parte da cesta de aplicativos.

Também vem instalado no aparelho o Adobe Rush, para edição de vídeos. Esse app agrega as funções de edição do Premiere, mas tem como diferencial o armazenamento em nuvem, o que permite iniciar o projeto no telefone e concluí-lo no desktop ou em outro aparelho.

Com preços entre R$ 5.300 e R$ 6.700, ele estreia mais barato que o Galaxy S10, lançado no início do ano, que tem versões que podem chegar a R$ 9 mil. Por outro lado, as capacidades de armazenamento são de 256 e 512 GB, ao contrário da versão de 1 TB, disponível para o S10. No entanto, o aparelho permite conexão com cartão de memória de até 1 TB.