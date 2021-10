Servidores da Missão Mineira Norte, sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG, entregaram na tarde do último sábado, 16, no projeto Isac, 100 brinquedos para crianças assistidas por esta entidade.

Rhaissa Catleen Melo, gerente de recursos humanos da Missão Mineira Norte, explica que os servidores se mobilizaram e abraçaram a iniciativa, e o resultado, uma quantidade de brinquedos que atendeu a expectativa.

“Essa ação foi importante, pois ver o sorriso no rosto de uma criança não tem preço. Muitas vezes achamos que nós é que estamos ajudando e contribuindo, mas a verdade é com o envolvimento em projetos como esse os maiores beneficiados somos nós mesmos”, garante Rhaissa.

Gabrielle Silva Pereira, servidora da sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acredita que além de palavras, a ação é a oportunidade mais próxima de demonstrar os sentimentos a alguém.

“Ao saber que um simples brinquedo poderia despertar um dos melhores sentimentos que é o de ser reconhecido e amado por alguém, me acalenta o coração. Espero que esses brinquedos sejam uma luz na vida dessas crianças, e que elas possam se lembrar, que existem anjos preocupados com elas e que estão sempre a cuidar de cada uma”, frisa Gabrielle.

Agradecimento

A presidente do projeto Isac, Odete Avelino Aquino, elogiou a iniciativa dos adventistas, e garante, que fez a diferença na vida das crianças.

“Nós do projeto Isac queremos agradecer os servidores da sede administrativa da Igreja Adventista pelos brinquedos doados as crianças. Foi uma grande festa onde não só os brinquedos alegraram nossas crianças, mas as brincadeiras feitas pela Raíssa e todo carinho demostrado com os nossos pequenos.

Gratidão a Igreja Adventista do Sétimo Dia que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis”, destaca Odete.

O projeto

O projeto ISAC e uma instituição sem fins lucrativos da região sul de Montes Claros que assiste crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade /e ou risco social. São 7 comunidades atendidas, ao todo 180 crianças nas oficinas esportivas, culturais e pedagógicas e 300 famílias nos cursos de artesanatos, corte costura e encaminhamentos a rede de assistência do município. Conheça melhor! Siga a Ong no Instagram @projetoisac