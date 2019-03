Potencializar a produção da pecuária leiteira, aumentar os lucros e tornar a atividade mais sustentável por meio da capacitação dos criadores de gado. Esse é o objetivo do programa de Assistência Técnica e Gerencial (AteG), desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que será oferecido pelo Sindicato Rural aos produtores da região. Em princípio, 30 propriedades terão assistência por dois anos.



A ideia é aperfeiçoar, profissionalizar e incentivar a produção de leite e derivados no Norte de Minas. Segundo informações do Sindicato Rural, a região reúne ao menos 3 mil criadores de vacas leiteiras, com produção média diária de 300 mil litros de leite.



As fazendas serão assessoradas pelo Sistema Faemg/Senar Minas, que escolheu as maiores propriedades de criação de gado da região. De acordo com o gerente regional do Senar, Dirceu Martins, os critérios para participação do programa, bem como as obrigações do produtor selecionado, dependem da necessidade e participação no sistema do sindicato. As 30 fazendas estão localizadas em maioria nas cidades de Glaucilândia, Capitão Enéas e Francisco Sá.



“Oferecemos mais de 300 cursos aos produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias. É preciso que a classe contribua com o Sistema, para que o serviço continue sendo oferecido com excelência”, afirma.



Grande parte do leite produzido na região fica nos próprios municípios, com a distribuição para a Nestlé, leites Vida e Alvorada, que também produzem manteiga, iogurte e outros derivados. A produção vai também para Porteirinha, chamada de “capital do queijo” do Norte de Minas, devido à grande produção. No município, 12 mil pessoas trabalham na agricultura familiar, com produção média de 100 mil queijos por mês.



“Temos comissões técnicas nas áreas de pecuária de leite e de corte, fruticultura, queijo minas artesanal e outros setores. Estamos trabalhando e é primordial que os associados participem ativamente, trazendo ao sindicato as sugestões”, pontua o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, José Avelino Pereira Neto.



Segundo o diretor do Sindicato Rural, Marcelo Brant, a região do Norte de Minas é promissora para criação de bovinos. “Mesmo com a grande estiagem na nossa região, conseguimos driblá-la com insumos de qualidade. Investimos em selagem de qualidade e outros cereais que potencializam a produção do gado e do leite”, explica.