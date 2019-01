Já entramos em um novo ano e em um período que teria tudo para ser fraco na indústria de games. A razão é que trata-se da reta final da atual geração de consoles. Isso faria com que os principais estúdios e publicadoras guardassem as grandes novidades para os futuros PS5 e Xbox (Anaconda), cotados para estrear em 2020. Mesmo assim, o ano promete novidades de peso, que farão os gamers se esquecerem de que terão que investir uma pequena fortuna num futuro próximo. Daí selecionamos dez jogos que prometem manter a jogatina em alta rotação. E a festa já começa neste mês.



Um dos primeiros lançamentos de peso será “Resident Evil 2”. Trata-se de um remake do game de 1998, que é considerado um dos melhores episódios da franquia. O game é totalmente novo, com novas locações e objetivos, mas preserva o enredo e elementos do título original. Com lançamento previsto para 25 de janeiro, ele terá edições para PC, PS4 e Xbox One, com preço inicial de R$ 250.



METRO EXODUS

O terceiro episódio da franquia “Metro”, inspirada na ficção “Metro 2033”, de Dmitry Glukhovsky, chega em 22 de fevereiro. O game coloca novamente o jogador na pele de um sobrevivente de um apocalipse nuclear, que cresceu no subterrâneo de Moscou. Nessa aventura, o jogador abandona os túneis do metrô em busca de uma nova área segura, livre de facções e seres mutantes. Com versões para PC, PS4 e Xbox One, ele parte de R$ 230.



DIRT 2.0

Para quem é fã de games de corrida, “DiRT 2” é a principal aposta de 2019. A série de rali volta a trazer diversos tipos de modalidades de provas off-road, como rali de velocidade de rallycross. O game promete evolução gráfica e física, com efeitos de luz impecáveis, com direito a lusco fusco e dirigibilidade mais realista. Com lançamento previsto para 26 de fevereiro, terá edições para PC, PS4 e Xbox One, e preços a partir de R$ 230.



DEVIL MAY CRY 5

Dante está de volta e ainda mais truculento. O personagem que praticamente inventou o gênero Hack and Slash 3D chega para PC, PS4 e Xbox One em 8 de março. Com preço inicial de R$ 250, é um game de pancadaria frenética, com direito a combos e finalizações insanas.



TOM CLANCY’S: THE DIVISION 2

A continuação do game apocalíptico da Ubisoft estreia em 15 de março. Dessa vez, a aventura se passa em Washington, que também foi tomada pela epidemia que assolou Nova York. O jogador assume mais uma vez um agente de uma unidade de elite que deve conter os ânimos na área de isolamento. O game oferece suporte de modos cooperativos e modos on-line. Disponível para PC, PS4 e Xbox One, com preços a partir de R$ 200.



SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

Considerado como um dos melhores demos da Brasil Game Show 2018, “Sekiro” é produzido pela FromSoftware e será distribuído pela Activision. É o mesmo estúdio da série “Dark Souls”. Daí podemos esperar um Action RPG com nível de dificuldade nas alturas. Visualmente o game impressiona pela qualidade visual e tem jogabilidade muito fiel aos demais títulos da produtora. O lançamento será em 22 de março, com edições para PC, PS4 e Xbox One, partindo de R$ 230.



DAYS GONE

A grande promessa da Sony está na cumbuca há pelo menos dois anos. Mas parece que dessa vez chega em abril. Days Gone é exclusivo para PS4 e ainda não tem preço, mas deve custar em torno dos R$ 230, que se tornou o valor padrão para edições iniciais. O game coloca o jogador na pele de um motoqueiro sobrevivente de uma infestação zumbi. O game promete muita ação, com elementos de RPG, além de excelentes gráficos.



RAGE 2

“Rage” foi a produção da Id Software que provou que o estúdio era capaz de fazer algo diferente de “Doom” e “Wolfenstein”. Depois de quase 10 anos, a sequência chega para PC, PS4 e Xbox One trazendo elevado nível de violência, num game frenético em estilo Mundo Aberto. No melhor estilo “Mad Max”, a história narra a decomposição da civilização. E os sobreviventes se tornaram seres selvagens, inclusive você. Com previsão de lançamento para 14 de maio, o game tem preço sugerido de R$ 230.



GEARS 5

“Gears of War” foi a série que alavancou o Xbox 360 e que tem novo episódio prometido para este ano. “Gears 5” dá sequência na luta entre humanos e os Locust. Nesse episódio, o foco gira em torno da personagem Kait Diaz, que sai em busca de vingança. O game mantém a excelente jogabilidade e o elevado nível de ação da franquia e terá versões para Xbox One e PC.



WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD

B.J. Blazkowicz literalmente perdeu a cabeça no episódio “The New Colossus”, mas a franquia que colocou a id Software na indústria de games receberá um novo episódio em 2019. “Youngblood” dá sequência à série em que o mundo é governado pelo regime nazista de Hitler. No entanto, dessa vez B.J. larga as armas e a responsabilidade fica por conta das filhas. Assim, a jogabilidade passa a adotar o modo cooperativo, em que cada uma das personagens tem as próprias habilidades. Com versões para PC, PS4 e Xbox One, o game ainda não tem data de lançamento.