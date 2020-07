Na manhã desta terça-feira, 14, obedecendo todos os protocolos de segurança, uma celebração especial uniu servidores, educadores e administradores da Rede Educacional Adventista para o Norte e Noroeste de Minas Gerais. A celebração aconteceu no auditório da Missão Mineira Norte, sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG.

A administração da Missão Mineira Norte esteve presente no culto de gratidão. Pastor Moises Carvalho Junior, líder da Igreja Adventista para a região, ressaltou a importância da educação adventista e seus feitos realizados em prol da formação de crianças e adolescentes.

Professor Luís Carlos Ribeiro, lidera a educação adventista, e enfatizou a importância do grupo que tem se empenhado neste período de pandemia para levar para os alunos um ensino de qualidade, mesmo a distância.

Pastor Hiram Kalbermatter, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em visita ao Norte de Minas, destacou o crescimento da Educação Adventista na região. Falou da sua satisfação em visitar a região, e presenciar o progresso e desenvolvimento da Escola Adventista em Montes Claros.

Kalbermatter afirmou ainda do seu contentamento em conhecer as obras de mais uma unidade da Rede Adventista na cidade que terá capacidade para atender 1,5 mil alunos.

Atualmente, a cidade conta com uma unidade, localizada no bairro São José, com aproximadamente 350 alunos, que continuará em funcionamento. Esta nova unidade de ensino estará situada no bairro Morada do Sol, às margens da Avenida Mestra Fininha.

Um ano diferente

A Coordenadora Pedagógica da Escola Adventista, Elenciria Oliveira da Cruz, lembra que o semestre foi atípico, mas esta instituição trabalhou de modo a enfrentar este momento com proatividade.

“Tivemos um semestre diferente, diferente para todos e os projetos desenvolvidos em nossa escola foram muito importantes pois mostrou um pouco do trabalho que realizamos no ensino remoto. Em todos os projetos buscamos envolver os alunos para que eles pudessem contribuir ajudando o necessitado, acolhendo os profissionais de saúde ou homenageando a cidade de Montes Claros”, relata Elenciria.

A diretora da instituição, Cristina Neiva, elogiou o trabalho em equipe realizado neste período, onde todos tiveram que se reinventar. Afirmou que o momento é de celebração, trabalho e de novos desafios à frente.