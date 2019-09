Começou! Finalmente começou a temporada da liga de futebol americano. A primeira rodada teve início na última semana, com Green Bay Packers e Chicago Bears se enfrentando, no Soldier Field, em Chicago. E junto com os arremessos da bola oval, testamos “Madden NFL 20”, que traz aprimoramentos nos modos Ultimate, assim como na campanha solo e no sistema X-Factor. São modificações que deverão influenciar em games com “Fifa”, “NHL” e “NBA Live”.

Assim como as transmissões da NFL, “M20” é um espetáculo pirotécnico. Todo o dinamismo das transmissões é reproduzido no game, o que torna o jogo bastante imersivo.



ULTIMATE

O modo Ultimate não difere do que existe em “FIFA”: o jogador precisa adquirir cartas de atletas, fazer transações e montar a própria equipe para disputar os campeonatos em rede.



‘EU SOZINHO’

Pessoalmente, sempre gostei de como a EA trabalha os modos carreira. Desde games como “NASCAR 08”, em que o jogador tem sua carreira de piloto, como “Fight Night 3”, em que era possível viver a dureza da vida de pugilista, é muito legal brincar com o cotidiano de treinador. No meu caso, Jason Garrett, o head coach do Dallas Cowboys.

É divertido dividir as partidas com as tarefas semanais, como atender a imprensa, programar treinos, assim como negociar atletas.



NO CAMPO

Mas como o que importa mesmo é o “quibe” voando até a End Zone, o game se mostra bastante equilibrado. A jogabilidade permite ajustes de modos arcade e simulação, o que altera parâmetros de física, assim com a inteligência artificial dos jogadores.

Para iniciantes, vá no arcade, mas depois migre para a simulação. E quando você estiver muito confiante, vá jogar em rede.

LEITURA DE JOGO

Ao contrário de “FIFA”, em que o relógio não para e o jogador consegue se localizar com facilidade, no futebol americano cada jogada tem seu início e conclusão e cada atleta tem uma função. Muitas vezes, o jogador fica perdido.

E um ponto positivo é que o game ficou mais fácil de ser “lido”. Seja num drive (quando seu time ofensivo está em campo) ou com o time de defesa. A leitura e o que você deve fazer estão bem claros, assim como a troca de jogadores, o que não deixa o jogador perdido em campo.

A programação de jogadas segue a mesma lógica de sempre, desde a época de “Joe Montana Football”, do Mega Drive. Decida sua jogada no playbook e aguarde a saída da bola.



X-FACTOR

O recurso X-Factor não é novo em “Madden”, mas foi aperfeiçoado nessa edição. Trata-se daqueles momentos de genialidades que os grandes jogadores têm em campo.

O sistema é disponível para os principais atletas de cada equipe. A cada jogo é preciso cumprir com algumas tarefas para habilitar o recurso, que aumenta o desempenho de um jogador temporariamente.

Afinal, todos temos direitos de ver o Aaron Rodgers digital protagonizar nosso próprio “Milagre de Detroit”, pelo menos uma vez no game.

“Madden NFL 20” tem versões para PC, PS4 e Xbox One.