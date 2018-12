Grande parte das famílias se dedica nesta semana à organização da ceia de Natal _ uma tradição secular que lembra a última refeição de Jesus Cristo com os discípulos. A crise econômica do país, na visão do gastrólogo Leonardo Durães, leva muitas pessoas a se preocuparem com valor dos ingredientes tradicionais, como castanhas e carnes nobres, cujos valores costumam não caber no orçamento.

No entanto, segundo ele, o dinheiro curto não é motivo para deixar de reunir a família em torno de uma boa mesa. O primeiro passo é definir o cardápio, levando em conta o orçamento financeiro. Pesquisar preços, substituir as carnes mais caras pelas mais baratas, optar por frutas e verduras da estação são dicas de Durães.

“Vale caprichar nos molhos e ervas aromáticas, Uma dica é usar miúdos do peru na farofa”, sugere Durães, lembrando ainda que as compras não devem ser deixadas para a última hora.

O especialista recomenda se certificar antes sobre o paladar dos convidados e se não existe alguém com alguma alergia alimentar. E a apresentação da mesa é essencial. É dia de usar as melhores louças e talheres, decorar a mesa e os pratos com frutas, ervas e elementos natalinos.

“A família em volta da mesa é o que as pessoas mais prezam hoje, porque é quando se preparam pratos lindos e deliciosos, que enriquecem esse momento de confraternização”, garante. Confira a seguir receitas de Durães para a celebração da data cristã.

SAIBA MAIS

Salpicão

1 - Ingredientes:

1 peito de frango sem osso médio

1 lata de milho

2 cenouras médias

1 caixa de creme de leite

200g de maionese

Uvas passas pretas

Pimentão vermelho amarelho

Sal a gosto

Salsinha

Essência de fumaça

1 limão

400g de batata palha extra fina



2 - Modo de preparo

- Cozinhe um frango com água, sal a gosto e um pouco de essência de fumaça para dar um defumado no peito do frango.

- Cozinhe bem até que fique macio, desfie e reserve.

- Pegue a cenoura, lave bem, descasque e rale no ralo grosso. Reserve.

- Pegue os pimentões, corte em cubos pequenos e reserve.

- Repique a salsinha e reserve.

- Em outra vasilha, acrescente peito de frango desfiado já temperado, a cenoura, o milho, o pimentão picado, as uvas passas e misture bem.

- Numa vasilha à parte, misture maionese e o creme de leite.

- Esprema nesse creme (maionese e creme de leite) suco de meio limão e misture ao salpicão para que fique cremoso.

- Se houver necessidade, coloque mais molho.

- Coloque na travessa e decore com batata palha a seu gosto.

- Sirva gelado.

***

Chester

1 - Ingredientes

1 Chester de tamanho médio limpo

Sal e pimenta-do-reino

50 ml de vinho branco

3 cebolas médias descascadas

2 dentes de alho inteiros

4 colheres de cheiro-verde picados

2 dentes de alho picados

2 colheres de vinagre

3 colheres de azeite de oliva

2 colheres de manteiga

Fatias de bacon



2 - Modo de preparo:

- Limpe o chester, e o deixe descansar.

- Em uma vasilha, misture alho picado, sal e pimenta a gosto, cheiro verde, o vinho e o vinagre.

- Corte 1 cebola em rodelas e coloque no fundo da assadeira.

- Faça furos na ave com garfo e esfregue-a por completo com a mistura feita anteriormente.

- Recheie todo o chester por dentro com os alhos, as cebolas, as fatias de bacon, manteiga, 2 colheres do azeite e leve à geladeira por 6 horas.

- Amarre as pernas da ave em cruz e com papel alumínio enrole as pontas das coxas e assas para que não queime.

- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 2 horas ou até a carne amaciar.

- Retire o papel e asse até dourar.

Obs: Se quiser fazer uma mistura com os ingredientes, como cebola, alho, sal, manteiga e os demais, para derramar sobre o chester enquanto assa, pode fazer. Com isso, o chester fica suculento.

***

Panetone

1 - Esponja

Ingredientes:

500g de farinha de trigo

250ml de água

100g de gema

60g de fermento fresco



2 - Reforço

350g de gema

300g de açúcar cristal

15g de sal

175g de margarina

750g de farinha de trigo

5g de essência de laranja

15g de essência de panetone

400g de uvas passas

400g de frutas cristalizadas



3 - Modo de preparo

- Inicie a preparação fazendo a esponja;

- Misture todos os ingredientes e deixe fermentar por 30min;

- Depois do descanso, acrescente o reforço;

- Coloque a gema, açúcar, sal e a margarina;

- Misture bem e acrescente a farinha de trigo;

- Deixe misturar e de ponto com água

- Quando atingir o ponto de véu acrescente as essências;

- Por último, coloque as passas e as frutas cristalizadas;

- Fazer bolos em pesos e 500g e deixar fermentar;

- Com uma tesoura, faça um corte x no panetone e coloque um pouco de margarina;

- Assar em forno 160 graus.

Obs: Para chocotone, substitua as passas e as frutas cristalizadas por gotas de chocolate forneável.