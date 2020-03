A chuva, o vento gelado e as baixas temperaturas em Belo Horizonte, na última semana, fizeram muita gente tirar do guarda-roupa casacos, cachecóis e botas, antecipando aquele gostinho das próximas estações. Mesma sensação trazida pelas imagens dos desfiles das grandes marcas nas semanas de moda internacionais em Nova York, Milão, Paris e Londres. Garimpamos, dentre as tendências, aquelas para você ficar de olho.

Supervolumes e maxicintos são algumas dessas trends. Os casaquetos, também. “Os shapes mais justos deixam a silhueta feminina mais acinturada. Os blazers spencers e casaquetos, quando combinados com calças mais justas, dão toques de modernidade e descolados. Além disso, são excelente opção para atualizar o terninho de trabalho”, explica Talita Nunes, estilista da Alphorria.

Botas sobre a calça, moda que tinha experimentado uma queda nas temporadas de inverno passadas, volta reinando absoluta, a exemplo da coleção da Balmain, desfilada na Paris Fashion Week.

“Esta combinação é versátil e proporciona vários looks. Bota estilo cowboy, de canos longo, médio ou curto, e até mesmo as de amarrações e fofinhas. Todas elas podem ser usadas por cima da calça. Fique à vontade para usá-las com calças mais justas ou largas”, destaca a diretora-criativa da Skazi, Ana Paola Murta.

Confira, nestas páginas (9 e 10), estes e outros highlights para as estações mais frias do ano, que já começam em 20 de março. Em cada bloco, você encontrará um modelo desfilado nas capitais da moda e peças do mesmo estilo, só que de marcas mineiras. Aproveite!