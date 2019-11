Meio preso, coque “Messy”, preso lateral e coque baixo arrumadinho são alguns dos penteados preferidos pelas noivas. Já as debutantes elegem os fios soltinhos e despojados, contornando o rosto, com cachos grossos e bem volumosos.

Pensando nisso, a montes-clarense Wanusa Ribeiro, profissional da beleza há 30 anos, promoverá, segunda-feira (11), no Kairós Eventos, o Workshop de Penteados. Durante o evento, apresentará penteados clássicos e despojados, mais procurados por noivas, formandas, debutantes e madrinhas.

O evento é aberto a cabeleireiros profissionais, iniciantes, maquiadores, noivas e demais interessados.

“A ideia é ampliar os conhecimentos de todos os profissionais da cidade e região, com nosso workshop. Em Montes Claros, existem muitas festas e, por isso, nós queremos ajudar os inscritos a se aperfeiçoarem nessa área, para começar a atender um público ainda maior”, pondera Wanusa Ribeiro.

Para alcançar um resultado esperado, é necessário dominar as técnicas, com as divisões corretas do cabelo, além de saber escolher as ferramentas de trabalho e utilizar produtos adequados para cada tipo de penteado.

Neste workshop, Wanusa garante que irá compartilhar tudo o que aprendeu ao longo dos 30 anos de profissão e dos cursos de que participou. “Será um dia muito produtivo. Vamos ficar juntos durante cinco horas, no Kairós Eventos”, aponta.



MASTERCLASS

No dia 12, Wanusa subirá novamente ao palco do Kairós. Desta vez, para apresentar a Masterclass, direcionada a profissionais que desejam aperfeiçoar as habilidades em penteados. “O curso é 100% prático, em cabeça de boneca, com um dia de duração. Demonstraremos e, logo após, todos poderão reproduzir o mesmo”, conta.

Workshop de Penteados e Masterclass

Quando: 11 e 12/11

Onde: Kairós Eventos (Rua São Lucas, 5, bairro São Mateus)

Inscrições: (38) 3212-3226 e 99855-3323