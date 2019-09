Preferência entre os brasileiros, a cerveja é uma das bebidas mais versáteis para acompanhar uma refeição. Na verdade, pode chegar à mesa como tempero de receitas salgadas e doces. O segredo é fazer o casamento perfeito, harmonizando os ingredientes do prato com o que se espera dele.

A dica da chef Cidinha Lamounier é equilibrar os sabores. Professora no curso de Gastronomia das Faculdades Promove, ela diz que pode até não parecer, mas utilizar a bebida exige cautela. “A lógica é parecida com a que usamos com vinho. Se a carne for muito forte, o ideal é uma cerveja mais encorpada”, ensina, sugerindo as IPAs, que têm amargor pronunciado, para carnes vermelhas.

Embora não haja uma receita que valha para todo prato, harmonizar a bebida mais consumida entre os brasileiros pode ficar mais fácil com a regra da similaridade. O motivo é que os ingredientes se complementarão no prato, em vez de sobressaírem ao outro.



ESCOLHAS

Estabelecimento localizado no bairro Santa Tereza, Zona Leste de BH, o Protótipo Bar tem uma extensa carta de cervejas e optou exatamente por complementar os sabores da cerveja stout com um ragu de lagarto, de sabor pronunciado. “Uma cerveja extremamente amarga em um alimento leve deixaria o gosto acentuado demais. O ideal é equilibrar os sabores”, justifica o sommelier Lucas Zacharias.

Nutricionista e sócia do buffet Fora do Comum, Camila Bitencourt fez escolha parecida para o picadinho de filé, que ganhou sabor extra da cerveja preta. “Um frango combinaria mais com uma cerveja mais leve”.

A escolha do chef Maycon Mendes foi diferente. Para dar leveza à carne de pato, que tem personalidade, o cozinheiro, que comanda o Baby Beef, optou por uma pilsen, pouco lupulada.