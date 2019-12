A menos de uma semana para o Natal, há quem ainda não tenha preparado a casa para as festividades. Mas ainda dá tempo de “vestir” o lar com as cores e brilhos que a data pede para receber a família.

Há decorações para todos os gostos e bolsos – das mais luxuosas, com muitos enfeites, àquelas simples, mas sofisticadas e de bom gosto.

O decorador Eduardo Vieira, que trabalha com decoração há mais de 15 anos, diz que ainda é possível deixar o ambiente bonito para o Natal.

À frente da Imperium Decoração e Assessoria, Eduardo atende a todos os tipos de eventos e dá dicas para preparar a casa para a chegada do Papai Noel.

“O espírito natalino é encantador, então a gente trabalha com o clima de reconciliação e amor, deixando a decoração fluir de maneira tradicional, mas com pitadas de modernidade e ousadia”, afirma o decorador.

Eduardo diz que ousar é sempre bom e inovar é tendência, mas o vermelho continua sendo a cor da prosperidade para os brasileiros. “E Natal sem o vermelho não é a mesma coisa. Que misture a cor que quiser, usando de bom gosto, porém o vermelho sempre está em alta para as festas de fim de ano”, ensina Eduardo.

“Para as grandes residências, as árvores na sala bem decoradas fazem toda a diferença, com luzes em volta e decoração despojada na área externa. Para apartamento, árvores menores, mas não menos belas”, explica o decorador, ressaltando que há muita criatividade em peças simples, mas com charme.

“Peças feitas à mão, em crochê, têm sido um diferencial para panos de prato, enfeites de porta, caminhos de mesa, além de pequenos presépios montados pela família”, pontua.

“Da árvore ao tapete, em tudo tem como ter um toque de ousadia para deixar o ambiente a cara do Natal”, diz o decorador.