Foi-se o tempo em que a caipirinha e as variações dela reinavam absolutas entre quem gosta de drinks. Vedete nos últimos tempos, a gim tônica, que voltou repaginada, trouxe consigo uma legião de coquetéis: diferentões, exóticos, autorais, atualizações de clássicos... Seja qual for o ponto de partida, bares e restaurantes de Belo Horizonte e do interior investem em opções com frutas, legumes e até cogumelo.

Mixologista premiado, o mineiro Filipe Brasil elegeu um ingrediente comum para a nova carta de drinks do Olga Nur, na zona Sul da capital: a criatividade. Na sessão Twists Modernos (releituras), tem receitas com infusão de café, xarope de ora-pro-nóbis, licor de pequi, tomate grelhado e, pasme, manteiga trufada.

Experiente, ele garante que qualquer combinação é possível, desde que seja harmônica. Algumas dicas, no entanto, devem ser consideradas para garantir o sabor perfeito. “Lactose misturada com álcool não é uma boa. Com fruta cítrica também pode ser perigoso”, exemplifica o profissional.

Prova de que tudo é possível, são misturas impensadas para muita gente. Já imaginou um gim com licor de pequi e clara de ovo? Comum nos sours (drinks com destilado, suco de limão e açúcar), a proteína animal dá cremosidade ao Pequi Gim Fizz. No Old Fashioned, a festa na boca fica por conta do sabor defumado da manteiga trufada, que acompanha uísque e óleo essencial de laranja.



TENDÊNCIA

Proprietário da casa, Matheus Mourthé diz que os coquetéis seguem tendência ao privilegiar matérias-primas regionais. “É difícil conseguir um produto fresco vindo do Norte do Brasil. É uma questão meio lógica priorizar o que temos aqui, está disponível e tem qualidade”, explica. Ao todo, são 23 drinks no cardápio novo, incluindo tradicionais, releituras e homenagens a bartenders consagrados.

Localizado no bairro Cruzeiro, o Kanpai também impressiona além dos cortes perfeitos da culinária japonesa. Responsável pelos drinks do restaurante, o mixologista Tiago Santos surpreende com misturas gustativa e esteticamente perfeitas. Como no Season Garden, que tem gim, xarope de rosas e hibisco, e no Kanpai Goose, que leva rum de tangerina, maracujá e espuma de limão siciliano. Para arrematar, a bebida é servida numa gaiolinha com fumaça, ingrediente responsável por dar um toque defumado ao coquetel.

“Muitas vezes, são elementos contrastantes, mas que funcionam juntos. Como o próprio café com leite, uma mistura exótica e que deu certo. Pra mim, tudo pode ser misturado desde que se tenha noção de dosagem e do sabor que deve prevalecer”, afirma Tiago, que destaca com uma das combinações certeiras uísque com mate.