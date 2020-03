A General Motors chegou no clubinho dos utilitários-esportivos compactos metendo o pé na porta. A marca apresentou a nova geração do Tracker, que se adequou ao segmento SUV compacto.

Com motores menores, mais espaço interno e um pacote de conteúdos que inclui frenagem automática de emergência e alerta de colisão, ela acredita que irá resolver as reclamações do consumidor.

Mas quais são as armas que o Tracker tem nas mãos?



PREÇO

Não adiantaria nada a GM misturar o V8 do Corvette com o motor elétrico do Bolt EV se ele não oferecer preço competitivo. Claro que o SUV não conta com esse hipotético conjunto mecânico, mas a montadora posicionou sua política de preços na faixa onde orbitam seus rivais.

O Tracker será vendido em cinco versões com valores entre R$ 82 mil e R$ 112 mil. O líder de vendas, Renegade, parte de R$ 80 mil, assim como as versões mais sofisticadas de T-Cross, C4 Cactus, 2008, EcoSport, Creta e Kicks, se posicionam entre R$ 100 mil e R$ 110 mil.

Versões como a LTZ 1.2 (R$ 100 mil) e LTZ 1.0 (R$ 90 mil) figuram com as opções de maior interesse, uma vez que contam com pacotes mais recheados, combinados com a transmissão automática.



MOTOR

Um dos pontos fortes do Tracker são seus motores turbo 1.0 de 116 cv e 1.2. 133 cv. Para amenizar críticas com relação à troca do 1.4 de 153 cv, a fabricante explica que o motor 1.0 passou por calibração especial para o Tracker.

Segundo a GM, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos. Já sobre o novo 1.2, a marca garante que os 21,4 mkgf de torque estão totalmente disponíveis a partir de 2 mil rpm.



CONSUMO

Em termos de consumo, a GM bate no peito, afirma que o Tracker é o carro mais econômico do segmento de SUVs compactos e mostra uma tabela para comparar suas médias com a dos concorrentes.

De acordo com a marca, a versão 1.0 automática tem média de 8,2 km/l na cidade. Entre os concorrentes, as melhores médias foram de T-Cross 1.4 e Kicks 1.6, na ordem de 7,7 km/l.



CONECTIVIDADE

Não se pode negar que a GM tem sido pioneira em recursos de conectividade, em segmentos abaixo dos nichos de luxo. O Tracker oferece funcionalidades presentes no Equinox, Cruze, Onix Plus e Onix, que é o combinado do serviço remoto OnStar e conexão 4G, fornecida pela operadora Claro.

A norte-americana afirma que o volume de dados trafegados no Onix e Onix Plus é 30% maior que o utilizado no próprio telefone. Segundo a marca, tem mapas, música e vídeos (exibidos nos telefones dos demais passageiros, conforme a GM).

A conexão realmente é um fator positivo, pois permite acessar navegação via Apple CarPlay e Android Auto, mesmo que o motorista não tenha pacote de dados em seu aparelho.

Ainda que seja difícil o consumidor que paga de R$ 82 mil a R$ 112 mil ter um smartphone sem acesso a web.