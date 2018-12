A reta final de 2018 no futebol mineiro tem como tema principal as duas novelas com o mesmo nome: Luan. O atleticano é desejado pelo Corinthians, que pretende ter o Menino Maluquinho como um dos pilares do novo time que tenta montar novamente sob o comando do técnico Fábio Carille. O gremista é a moeda de troca pretendida pelo Cruzeiro para ceder ao tricolor gaúcho o trio Thiago Neves, Murilo e Raniel.

As duas negociações agitaram o futebol mineiro antes do Natal e a expectativa de atleticanos e cruzeirenses é que a partir de hoje as definições aconteçam e que 2019 chegue com os alvinegros sabendo se o Menino Maluquinho seguirá na Cidade do Galo ou mudará para o Parque São Jorge, e com os celestes tendo a certeza se contarão ou não com aquele que foi o melhor jogador da América do Sul em 2017, em eleição do jornal uruguaio El País, na próxima temporada.



DINHEIRO

Após um 2018 de mais fracassos que sucesso, o Corinthians tenta formar um time forte para a próxima temporada. E o ponto de partida foi repatriar o técnico Fábio Carille, que tinha deixado o clube em maio para dirigir o Al-Wehda, da Arábia Saudita.

Neste retorno, ele pediu reforços. E um deles é exatamente o meia-atacante Luan, contratado pelo Atlético da Ponte Preta em 2013 e que viveu todo o período de alta do Galo.

Depois de seis temporadas seguidas vestindo a camisa atleticana, o Menino Maluquinho, apelido que ganhou da torcida, segue ídolo da Massa, mas sem o mesmo ambiente que tinha em outros tempos na Cidade do Galo.

E isso é fundamental para que o Atlético tenha interesse em liberar seu camisa 27 para o Corinthians. Mas a negociação só acontecerá se os paulistas pagarem o empréstimo ou a compra dos direitos do jogador que o Atlético tem.

O Corinthians tentou incluir o meia-atacante Clayson na negociação, mas o Atlético não aceitou. A liberação de Luan pode acontecer, mas apenas em troca de dinheiro. E a definição deve acontecer nos próximos dias.



TROCA

Quando a possível saída de Luan do Atlético já era badalada, passou a ser especulada a chegada de outro Luan ao futebol mineiro, pois o desejo do técnico Renato Gaúcho de ter Thiago Neves no Grêmio em 2019 pode custar ao time gaúcho a perda do seu camisa 7 para o Cruzeiro.

A vinda do melhor jogador da América da Sul em 2017 para a Toca da Raposa II apareceu como a grande transação do futebol brasileiro neste período de transferências, mas agora carrega a marca da indefinição.

A imprensa gaúcha noticia a desistência do Grêmio em ceder Luan, embora nenhum dirigente do clube tenha falado isso publicamente.

Além disso, o tricolor gaúcho fez contato com os representantes de Murilo, Thiago Neves e Raniel no final da semana passada para tratar do acerto de contrato com eles.

Da mesma forma, o Cruzeiro conversou com o agente de Luan para tratar do seu vínculo com o clube.

A queda de produção de Luan em 2018 foi evidente, talvez até mesmo fruto da decepção por não ter feito parte dos planos do técnico Tite para a Seleção Brasileira que disputou a Copa da Rússia, mesmo após a grande temporada que fez em 2017.

Agora, a inclusão do seu nome numa negociação com o Cruzeiro não deixa de provocar um certo desgaste, pois a ação partiu do Grêmio, que busca Thiago Neves e aceitou incluir seu camisa 7 no negócio. Por mais que não envolva dinheiro, agora é ver quem vai pagar para ver.