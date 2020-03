A Unimontes vai ampliar o projeto de futebol da instituição com a criação da categoria feminina. A comissão técnica, ainda em formação, também terá somente mulheres. A ideia é a de que a equipe abra portas para profissionais e estudantes de Educação Física.



O professor Alexandre Caribé, coordenador do Futebol Clube Unimontes e supervisor do time feminino, que chegou a comandar o time profissional do Montes Claros em 2018, se mostrou entusiasmado com a novidade.



“O futebol feminino deixou de ser apenas uma tendência. Hoje é uma realidade cada vez mais abrangente e vamos ampliar o projeto não apenas para formar atletas, mas também para formar profissionais para atender a este campo de trabalho”, disse Caribé.



Sobre o time ser comandado por mulheres, Caribé foi enfático. “Nada mais justo. O curso de Educação Física trabalha a formação profissional para os diversos campos de trabalho e, com o futebol, amplia-se o leque de atuação das acadêmicas em práticas de extensão e de estágio”, acrescenta Caribé, que será o supervisor do projeto.



Segundo ele, a partir de alunas que já praticam o futebol pelas ligas atléticas acadêmicas ou em campos society da cidade, a demanda para algo permanente associado ao futebol feminino partiu do público interno da universidade, mas a comunidade em geral também poderá participar.



SELETIVA

As meninas que quiserem participar da primeira seletiva já podem se preparar. A peneira acontece no próximo sábado, às 15h30, no Centro Esportivo Universitário “Reitor João Valle Maurício”.



Os testes são abertos para candidatas a partir dos 15 anos. Cada atleta deverá levar o próprio material esportivo. Para quem for maior de idade, será preciso preencher um termo de responsabilidade. Quem tem menos de 18 anos deverá apresentar atestado médico.