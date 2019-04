Os rumos do Cruzeiro dentro das quatro linhas não mentem – o time está voando na temporada 2019, onde já conquistou o bicampeonato mineiro e tem a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores. Nos bastidores, a Raposa busca se acertar, principalmente no que diz respeito à parte financeira.

A divulgação recente do Balanço Patrimonial do exercício 2018 evidenciou que o Cruzeiro precisa cortar gastos para equacionar as contas, que no ano passado fecharam com um déficit de R$ 27 milhões. E se em campo está tudo azul, desde 2012 a parte financeira do clube encerra o ano no vermelho, o que é preocupante.

Por isso, seria realizada hoje, na sede social do Barro Preto, uma reunião do Conselho Deliberativo para a avaliação das contas do clube em 2018.

Informações preliminares davam conta de que o documento seria aprovado com ressalvas, já que desde o começo deste mês os conselheiros tiveram acesso ao documento com toda a contabilidade estrelada.

Mas, a reunião foi cancelada ontem pelo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella, e não há, pelo menos por enquanto, uma nova data para esse encontro ser realizado.

OPOSIÇÃO

Enquanto se define esse novo dia, conselheiros considerados de oposição prepararam um documento em que questionam pontos específicos do Balanço Patrimonial divulgado.

E querem tomar conhecimento com mais detalhes de alguns pontos. Como, por exemplo, o aumento dos depósitos judiciais feitos pelo clube, que saltaram de R$ 7,5 milhões para R$ 13 milhões; pagamentos a fornecedores; para quem e porque funcionários receberam adiantamentos na casa dos R$ 550 mil; dúvidas sobre o valor da venda do meia Arrascaeta; aumento do custo operacional, tanto com funcionários e no departamento de esportes, dentre outras dúvidas que os conselheiros questionam.

Esses pedidos de esclarecimentos foram feitos pela ala oposicionista do Cruzeiro, atualmente capitaneada pelo ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, e os conselheiros Sérgio Santos Rodrigues, derrotado nas últimas eleições presidenciais do clube, e Gustavo Gatti.

Os conselheiros da oposição também querem esclarecimentos sobre ganhos do vice-presidente de futebol, Itair Machado, que de acordo com o jornalista Jorge Nicola, no blog no portal Yahoo, disse que o dirigente, por meio de empresas particulares, recebeu mais de R$ 4 milhões desde que começou a trabalhar no Cruzeiro.