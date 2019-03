Será realizado neste fim de semana o IV Torneio Mano a Mano de Peteca em Montes Claros. Amantes deste esporte, que cresce a cada dia, se reúnem em um clube da cidade para mais uma edição.

Muito mais que uma brincadeira ou passatempo, o campeonato marca encontros nas quadras. Neste sábado e domingo, o intuito é levar diversão e, claro, não deixar a peteca cair.

É mais uma mistura de lazer e recreação que tem dado certo e junta amigos em dias de folga do trabalho. Promovido pela Diretoria de Peteca, a expectativa é fazer mais eventos da modalidade para 2019. “Este ano estamos com uma programação bem extensa de torneios e vai ter este que é o individual. O normal da peteca é estimular participação dos atletas e reuni-los”, conta o diretor Fernando Chaves Mendes.

A tabela será dividida conforme a categoria. Cada um dos participantes será classificado pelo nível técnico apresentado, com ranqueamento dos atletas feito pela comissão organizadora, que também os classificam.

No primeiro dia, os embates começam durante a tarde, a partir das 15h, e no segundo, das 8h às 12h, com troféu e medalhas para os vencedores. Mais de 50 atletas já estão confirmados para o Mano a Mano segundo informações do próprio diretor. Como houve poucas inscrições no feminino, elas disputarão com os homens.



SERVIÇO

Para aprimorar as técnicas da modalidade, o espaço oferece aos sábados aprimoramento para todos os níveis, desde o iniciante, intermediário – para a categoria bronze e cobre –, e avançado na categoria ouro e prata. São seis meses de duração.

O IV Torneio será realizado no Max Min Clube, localizado na avenida Governador Magalhães Pinto, 5.778, no Jaraguá.

*Estagiário sob supervisão do editor