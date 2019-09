O norte-mineiro Sávio Túlio Castro figurou entre os melhores na estreia na I Copa Passos IFBB Minas 2019 de fisiculturismo. Ele subiu ao pódio após bom desempenho e terminar no Top 3 da categoria que disputou.

A participação inédita nos palcos foi suada, mas muito comemorada pelo jovem de 22 anos. Ele teve que percorrer longa distância em uma viagem que durou mais de dez horas até chegar ao destino final. Sávio foi enfático em destacar o aprendizado e já prospecta os próximos desafios.

“Foi uma experiência sensacional. Momento único na minha vida. Mesmo sendo a primeira competição, me senti em casa e tranquilo, pois vi que estava fazendo o que eu amo. Ficar entre os melhores é mais gratificante ainda. Isso só me dá mais forças para trabalhar e voltar melhor nos próximos campeonatos”, ressaltou.

A copa em Passos, no Sul de Minas, foi realizada no último fim de semana, no Teatro Rotary, e contou com centenas de participantes nas categorias masculino e feminino.

Castro participou no Mens Physique Jr e fechou no Top 3. De acordo com ele, na categoria em destaque, competiram nove atletas. Cada um fez a apresentação, de 30 a 40 segundos. Depois, todos se apresentaram de uma só vez.

Ao longo das performances, os árbitros solicitavam as mudanças de posições. Diante do que era apresentado, foram selecionados os seis primeiros colocados para a premiação. Os escolhidos voltaram e fizeram mais uma vez a apresentação, fechando o ciclo.



TRAJETÓRIA

Para viabilizar a ida até a competição, ele teve que colocar a mão no bolso e contou com o apoio de amigos e familiares. Sávio conta que a dedicação vem de longa data e é feita de forma perene.

Natural de Luislândia, município próximo a Montes Claros, a trajetória no esporte se iniciou por meio da musculação. Desde então, foi ganhando força no fisiculturismo, quando deu os primeiros passos após assistir a uma primeira competição d e um amigo – este que o preparou para a estreia.

Referência o fisiculturista diz que tem e se espelha em alguns nomes para tê-los como base, além de estar sempre à procura do melhor condicionamento. “Nós sempre buscamos uma motivação com outros atletas de nível mais avançado. Acompanhando-os, rotinas de treinamento e dieta. Ficamos motivados, ainda, em buscar uma melhor versão para nós mesmos”, pontuou.



METAS

Competições chanceladas pela federação serão realizadas ainda até o fim deste ano. No entanto, o atleta promete voltar apenas em 2020, com preparação mais elaborada. “Essa foi a primeira de muitas. A meta agora é fazer um trabalho árduo para chegar melhor no Estreantes, em abril do ano que vem”, completou Sávio.

