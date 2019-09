Pilotos apaixonados por adrenalina já podem se preparar para retornar à pista na última etapa do Supercross de Montes Claros. O evento esportivo será em 20 de outubro, com entrada franca ao público. As inscrições poderão ser feitas na hora.

A prova foi reativada no ano passado, depois de sete anos suspensa por falta de apoio ao esporte. Desde então, tem sido sucesso, com circuitos fechados e obstáculos ao longo do trajeto.

De acordo com a organização, não haverá limite de vagas. Serão 16 pilotos que correrão por categoria. Se este número for maior, será feita uma classificatória para correr a final.

Serão dez categorias no total SX1 (profissional), SX3 (a partir dos 30 anos ) e SX4 (a partir dos 40), Importada A (pilotos que treinam para fazer a prova) e B (nível acima dos iniciantes); Iniciante convidado; Infantil; Nacional Pro; Nacional Intermediária e Nacional Trilheiro (para quem nunca correu e começou este ano).

Com objetivo de atrair mais pessoas interessadas nesta modalidade, o organizador do Supercross, Adriano Cu-pim, disponibilizou novas categorias.

“As categorias Nacional Trilheiro e Iniciante convidado, criei pra incentivar quem nunca correu. É só para quem começou a correr este ano. Piloto que começou ano passado não pode competir nela. É para dar mais apoio e criar mais pilotos. Foi criada para isso”, explica.



EVOLUÇÃO

Nas etapas anteriores, Adriano conta que os competidores participaram em peso e muitos deles mostraram evolução já na estreia. “Nas primeiras etapas, foram muitos pilotos da categoria iniciante e que estavam estreando. Teve piloto que já subiu de categoria. Entrou nela, o nível subiu muito e foi para a categoria de cima”, completou.

Esta será a quarta fase, quando também serão entregues as premiações dos campeões do campeonato. O resultado será baseado no ranking.

O treinos livres serão realizados no domingo (20), a partir das 9h. Às 11h30 acontece a corrida.

A pista de Motocross – próximo ao clube do DER – será o local de encontro.

Mais informações pelo telefone (38) 99947-4940.

*Estagiário sob supervisão do editor