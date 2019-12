Uma reunião do Conselho de Notáveis, realizada nesta segunda-feira (23), definiu as funções que cada conselheiro terá dentro do futebol do Cruzeiro. Saulo Fróes (Lokamig) será o presidente, tendo como vice Vittorio Medioli (Sada). Caberá a Pedro Lourenço (Supermercados BH) o comando do Departamento de Futebol.

Após a reunião, Lourenço conversou com a imprensa, falou a respeito dos desafios que terá daqui para frente e ressaltou que o clube montará uma equipe profissional dentro da realidade atual. A ideia é ter um time visando ao Campeonato Mineiro e outro para a Série B. Nenhum deles terá um alto investimento.

“Temos que viver da realidade, o Cruzeiro hoje é um time quebrado. Não tem dinheiro para pagar cozinheiro, isso não sou eu quem está falando. Vamos ter que conversar com todo mundo. Um time na Segunda Divisão não tem condição de pagar atleta que ganha R$ 500 mil ou R$ 1 milhão. Vamos conversar com eles (jogadores) e tentar ver o que é melhor para eles”, ressaltou.



VOLTA DE MATTOS?

Pedro Lourenço revelou que pretende contratar Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol da Raposa, informação publicada anteriormente pelo Uol. “Ele (Mattos) está fora do país. Já tive uma conversa com ele, que disse que não iria trabalhar nos grandes times, pois foi muito batido em São Paulo. Mas se eu desse garantias a ele, comigo aqui, viria por um salário dentro da realidade do Cruzeiro”, afirmou Lourenço.

“Não adianta ter vários diretores, com cada um ganhando R$ 300 mil, se não for para resolver. É preferível termos um para resolver”, completou.

Além disso, Lourenço confirmou que Adilson Batista será mesmo o treinador para 2020. Porém, ainda vai se reunir com o técnico para definir algumas situações financeiras.

“Conheço o Adilson há mais tempo, temos confiança nele. Ele tem bom senso. Em uma partida, se escala 11 e se coloca mais três em campo durante o jogo. Não tem que viajar com três goleiros. E isso vamos conversar com o Adilson. Temos que reduzir custos”, declarou.

Por fim, destacou a importância que terão jovens atletas em 2020: “Vamos focar nos meninos, montar um time para o Mineiro e ir remendando a fim de fazer um time para subir”.