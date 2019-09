O “Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência” será comemorado neste sábado (21). Diante disso, O Sesc de Montes Claros promoverá o ‘Dia do Meu Esporte Adaptado’. O objetivo é trazer luz pautas sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência.

A cobrança dos vários órgãos defensores recai na efetivação dos direitos dessas pessoas no cotidiano e leis mais rigorosas, além da fiscalização por parte das autoridades. O evento tem o intuito de conscientizar, tornar ativa a prática da empatia e chamar a atenção da população.

Em Montes Claros, vários os alunos se encontrarão para praticar esportes, nos quais estes estão matriculados - natação, futsal, voleibol e judô. Desta forma, haverá simulação de como os atletas se portariam se tivessem alguma limitação.

Outras cidades do estado, que tem a unidade do Sesc, usarão as diversas modalidades para promoverem a ação. Em Almenara, serão feitas atividades com os alunos de natação. Governador Valadares terá a participação dos que praticam futsal, natação, judô e vôlei. Na cidade de Januária, a recreação será nas aulas de futsal, natação e judô.

O Sesc Montes Claros fica localizado na Rua Viúva Francisco Ribeiro, número 200, no Centro. Mais informações pelo telefone (38) 2104-5100.