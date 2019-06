As últimas quatro vagas no grupo de oito clubes que disputarão as quartas de final da Copa do Brasil começam a ser definidas nesta terça-feira, quando Flamengo e Corinthians jogam às 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partida de volta entre eles pelas oitavas, com os flamenguistas carregando a vantagem da vitória por 1 a 0 no primeiro confronto. Cruzeiro e Atlético também estão nesta briga.

Quem entra em campo primeiro é o time comandado por Mano Menezes, que recebe o Fluminense, amanhã, às 19h15, no Mineirão.

Como o jogo de ida, no Maracanã, terminou empatado por 1 a 1, quem vencer a partida no Gigante da Pampulha avança às quartas de final. Qualquer igualdade leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Para avançar, sem a necessidade das penalidades, o Cruzeiro precisa interromper uma sequência de seis partidas sem vitória na temporada considerando-se Copa do Brasil, Série A e Libertadores.

Atlético e Santos decidem o último classificado às quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira, no Pacaembu, em São Paulo.

O primeiro jogo entre os dois clubes, no Independência, terminou empatado por 0 a 0 e quem vencer na capital paulista assegura a vaga.

Os confrontos e mandos de campo das partidas das quartas de final da Copa do Brasil serão sorteados na próxima segunda-feira, às 15h, na CBF, no Rio de Janeiro. Grêmio, Bahia, Internacional e Palmeiras já estão classificados.