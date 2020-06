Ao contrário de outras praças, Minas Gerais não terá o retorno do futebol neste mês de julho. A notícia foi dada na manhã desta segunda-feira (29), por meio de nota oficial do Centro de Operações em Emergência e Saúde de Minas Gerais (Coes). O órgão de saúde analisou o protocolo apresentado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), mas não deu o aval para a volta do Campeonato Mineiro, principalmente pelo aumento de infectados pelo novo coronavírus no Estado.

No entanto, apesar do anúncio por parte da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que nenhum protocolo seria adequado para a volta do futebol em território mineiro no momento, o secretário da pasta afirmou que a data de 26 de julho para a retomada do esporte ainda não está 100% descartada.

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, Carlos Eduardo Amaral disse que um novo acordo pode ser firmado entre o governo e a FMF mantendo, quem sabe, a data previamente estabelecida.

“Os protocolos serão avaliados, nós entendemos que o que foi conversado, que seria a possibilidade de retornar depois de 26 de julho, ainda entendemos que possa ser possível a reavaliação dos protocolos e novo acordo com a Federação Mineira. Gostaria de enfatizar que achei muito interessantes os protocolos, me surpreenderam pela qualidade, e eu entendo que assim que o Coes avaliar, devemos começar a caminhar com todo esse preparativo para o retorno do futebol”, disse.

“Diante de um panorama com piora da situação epidemiológica e assistencial, em que, inclusive, foi recomendado o retorno de todos os municípios que aderiram à Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39 de 29 de abril de 2020 (Plano Minas Consciente) para a onda verde, a avaliação feita foi de que nenhum protocolo seria adequado ao momento. Havendo uma melhora do panorama epidemiológico e assistencial, os protocolos serão reavaliados para que a atividade seja retomada com segurança à vida dos envolvidos”, disse em nota.

O secretário enfatizou o discurso do Coes-MG e afirma, mesmo diante da incerteza sobre o retorno do futebol neste momento, que a data do dia 26 de julho ainda não está totalmente descartada. E que o retorno nesta data dependerá de algumas variáveis.