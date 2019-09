O time de futsal feminino Carlão, de Montes Claros, está à procura de mais atletas aptas a fazer parte do plantel para os próximos desafios. A seletiva 2019 já começou e tem a primeira chamada no início de outubro. As meninas interessadas terão que correr e garantir as vagas, que são limitadas.

Para integrar o grupo, é preciso ser nascida nos anos de 2006, 2007 e 2008; 2003, 2004 e 2005; 2000, 2001 e 2002.

As inscrições são feitas pelo telefone 98413-4004 ou 99185-9670 até 4 de outubro, um dia antes da chamada.

Toda a atividade será mediante o cronograma estabelecido. Primeiro, acontece o preenchimento das fichas e o café da manhã, às 8h. Meia hora depois, começa a apresentação da história do time. Já o aquecimento e a avaliação prática ocorrem às 9h. As atividades se encerrarão às 11h. Por fim, o resultado das atletas selecionadas será feito ao meio-dia.

A treinadora Daiany Spínola conta que, após algumas perguntas para atletas, será feita a avaliação específica dos principais fundamentos do futsal. Por fim, o jogo propriamente dito.

“Importante ressaltar a roupa adequada para prática e tênis apropriado”, informa a também idealizadora do projeto.

Uma vez escolhidas, as “novatas” receberão uniforme completo, passarão por avaliação física feita por uma preparadora, terão auxílio de fisioterapeutas, academia e também participarão dos treinamentos para as competições da temporada 2019/2020.

Larissa Gonçalves, que atua como ala e fixo, está no grupo desde os 14 anos. Ela acredita que o Carlão a ajudou na vida pessoal. Aos 17 anos, diz ter aprendido a ser mais responsável, mais dedicada na escola, além de adquirir maturidade e comprometimento.

Como atleta, a jovem destacou o papel transformador do esporte. “Antes, eu não gostava de treinamento físico. Hoje, já sou apaixonada, pois sei o quanto faz diferença dentro de quadra. Os princípios básicos também, como pisar na bola, posicionamento, marcação, movimentação e inteligência dentro de quadra”, explicou.



GRUPO VITORIOSO

O Carlão está desde 2016 em atividade. Durante os quatro anos do projeto social, são várias conquistas, além da marca registrada por onde passam. Em 2019, as meninas do Carlão foram campeãs da 1ª edição da Copa José Maria Melo Feminina.

A façanha veio após a vitória por 2 a 1 em cima do Gol de Ouro. A equipe apresentou o melhor ataque e defesa, além de terminar a campanha invicta. Na etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, ficou em terceiro lugar no Módulo II, e, pelo segundo ano consecutivo, representou o município.

As atividades para a seleção das atletas serão realizadas na Escola Estadual Carlos Albuquerque, no bairro Maracanã, em 5 de outubro.

