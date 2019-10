Oito equipes seguem vivas na Copa do Major Prates 2019, em Montes Claros. Colorado, Skorpius, Meritus, Real Moc, Novo Milênio, Olaria, Ipatinga e União Santo Inácio passam a decidir no próximo domingo as quartas de final do torneio, que oferecerá premiação em dinheiro para os finalistas.

A competição começou em 1º de setembro, com jogos realizados sempre aos fins de semana. Doze equipes competiram a primeira fase. Oito se classificaram para a etapa seguinte e oito ficaram pelo caminho.

A equipe campeã receberá R$ 2 mil; o vice ganhará R$ 1 mil e o terceiro lugar, R$ 500. Todos receberão troféus e medalhas. Troféu também será destinado ao atleta revelação da copa, ao melhor goleiro, técnico e artilheiro.

No Grupo A, o Olaria F.C. se classificou em primeiro. Disputou quatro jogos, conquistou duas vitórias, teve um empate e uma derrota; 58 % de aproveitamento. Em segundo lugar, o União Santo Inácio terminou com dois pontos a menos. Fez e sofreu o mesmo número de gols durante a primeira fase: dez.

Já na Chave B, o Novo Milênio ficou em primeiro, com sete pontos ganhos e 58% de desempenho, um ponto a mais que o segundo colocado Ipatinga, que é uma das equipes com vaga nas quartas.

Meritus F.C. , que estava no Grupo C, foi o time que fechou com o maior número de pontuação, sendo nove. Ganhou três vezes e perdeu uma.

Logo atrás, o time do Skorpius F.C. garantiu lugar mesmo sem vencer uma partida sequer. Dois empates e duas derrotas. Pontuação suficiente para se manter na copa.

Por fim, a Grupo D teve Colorado e Real Moc empatados no número de pontos. Ambos terminaram com sete. No entanto, o Colorado superou o rival nos critérios de desempate. Neste caso, o saldo de gols foi maior.

Todas as equipes entram em campo neste domingo, 20, para os jogos ida da Copa do Major Prates. A partida de volta ocorre na próxima semana, quando serão reconhecidos os semifinalistas.



DUELOS

As partidas das quartas acontecerão no campo do Cassimiro, com Colorado versus Skorpius, às 9h. Mais tarde, às 11h, Olaria e Ipatinga fazem o duelo da manhã.

No campo do Ateneu, a partir das 13h30, o Novo Milênio encara o União Santo Inácio. Depois, Meritus e Real Moc encerram os embates do dia às 15h.

Estagiário sob supervisão do Editor*