Aprender a se defender em situações de perigo do dia a dia com segurança e autoconfiança. Essa é a proposta do curso de Defesa Pessoal para Mulheres que está com inscrições abertas até 10 de novembro.

Realizado em Montes Claros, durante três dias neste mês, o curso é voltado para pessoas a partir dos 14 anos. As mulheres aprenderão sobre a aplicação de defesas, socos, chutes, projeções e locações, aplicadas em possíveis situações diárias, como puxar cabelo e segurar bolsa, sendo abordada na rua.

O ensino já é feito na cidade há cinco anos por Ruy Erize, instrutor no curso de vigilante armado, credenciado pela Polícia Federal e formado em educação física, com pós em MMA.

Segundo ele, a ideia é proporcionar conhecimento sobre a defesa pessoal. “Quero que as mulheres entendam o que é autodefesa. Que, independentemente do estilo que pratiquem ou venham a praticar, saibam desenvolvê-la”, pontuou.

Ao lado da esposa, Ruy sempre se coloca à disposição para dar dicas às mulheres. No entanto, ainda presencia algumas dificuldades em situações onde estas poderiam ser amenizadas.

“As técnicas normalmente treinadas nas academias de lutas e algumas artes marciais não focam em defesa pessoal. Só em técnicas direcionadas a competição e fitness. Confundem muito as pessoas que queiram praticar”, comparou.



CURSO

As inscrições são gratuitas e as interessadas podem se cadastrar até 10 de novembro. Na última edição foram mais de 30 participantes e a expectativa é de aumento neste número.

A médica Luma Pinheiro Vieira, de 28 anos, garante que com a crescente violência contra a mulher e feminicídio o “curso veio a calhar”. Ela já conhecia o instituto através de uma prima e não tem perdido um ano sequer.

“Desde a primeira vez, senti-me mais segura. A gente aprende a ter autoconfiança. Você sabe que existe a técnica e isso ajuda a saber que podemos nos defender. No curso, as técnicas são mais diretas e práticas. Em poucas aulas, já temos a noção do que fazer para se defender”, explica.

Para tornar o aprendizado ainda mais parecido com o que ocorre no dia a dia, é usada a simulação. “Alguns dos treinos são realizados com meninos da academia, para que tenhamos noção do efeito das técnicas em uma situação que simule o real”, afirma Luma.

As aulas estão marcadas para 13, 20 e 27 de novembro, no Instituto Erize de Artes Marciais, na rua Dona Tiburtina, 940, bairro Morrinhos. Todas as aulas ocorrerão às 19h.

*Estagiário sob supervisão do editor