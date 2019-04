Antes de iniciarem a decisão estadual no domingo, às 16h, Cruzeiro e Atlético fazem jogos decisivos amanhã pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Para a Raposa, o confronto diante do Huracán, da Argentina, às 19h15, no Mineirão, pode ser um passaporte para as oitavas. O Galo encara o Cerro Porteño, do Paraguai, no mesmo horário, em Assunção, tentando se manter vivo no Grupo E.

Vencer os argentinos tem o significado da classificação antecipada para os cruzeirenses. Mas as possibilidades vão além e até a primeira colocação do Grupo B pode ser garantida.

Para isso, além de vencer o Huracán, o Cruzeiro precisará contar com pelo menos um empate do Deportivo Lara, da Venezuela, diante do Emelec, do Equador, quinta-feira, em Guaiaquil.



SUBIDA

No Atlético, o torcedor estará ligado também na outra partida da chave, pois o Nacional, do Uruguai, receberá o Zamora, da Venezuela, em Montevidéu, também às 19h15 desta quarta-feira.

O ideal para o Galo é vencer em Assunção. Mas se o Nacional não ganhar do Zamora, o empate, e isso pensando apenas em classificação à próxima fase, passa a ser um bom resultado para o Atlético, pois na quinta rodada, em 23 de abril, ele recebe o time uruguaio no Mineirão e tem a chance de ultrapassá-lo, nem que seja no saldo de gols.